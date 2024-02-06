تدفق استثمارات القطاع الخاص في السعودية يتجاوز 96 مليار ريال

أعلن محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، عن ارتفاع ملحوظ في الاستثمارات المباشرة من القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.



ووفقًا لتصريحات الرميان خلال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، الذي انطلق في العاصمة الرياض اليوم، بلغت الاستثمارات المباشرة من القطاع الخاص من بداية العام 2021 وحتى الربع الثالث من العام 2023، مبلغاً يفوق الـ 96 مليار ريال. وهذا الرقم يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الخاصين في الاقتصاد السعودي وفي استراتيجيات الصندوق لتحفيز الاستثمارات ودعم التنمية المستدامة.



وأضاف الرميان أن القطاع الخاص يلعب دوراً مهماً كمستثمر في مشاريع الصندوق والشركات التابعة لمحفظته، وأن برامج ومبادرات الصندوق ساهمت في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مما يؤكد على الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين القطاعين.



وفي إطار جهود الصندوق لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، أطلق منصة القطاع الخاص لعام 2023، التي تقدم أكثر من 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 20 مليار ريال، مما يشير إلى الجهود المستمرة لتوفير بيئة استثمارية محفزة وجاذبة للمستثمرين.





كما أكد الرميان على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي للصندوق، مشيراً إلى أن جلسات المنتدى ستشهد الإعلان عن برامج ومبادرات جديدة تعزز التعاون بين الصندوق والقطاع الخاص، مما يعزز التفاؤل بمستقبل الاقتصاد السعودي.

ناقش عدد من الوزراء اليوم في الجلسة الأولى بعنوان "دور القطاع الخاص في تحقيق رؤية 2030"، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص كمستثمر وشريك ومورّد، وذلك على هامش #منتدى_صندوق_الاستثمارات_العامة_والقطاع_الخاص pic.twitter.com/3cIDWOPTqc — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) February 6, 2024