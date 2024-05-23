أكثر من 100 مليار دولار.. أوروبا تراهن على استثمارات ضخمة لتعزيز صناعة الرقائق

أعلنت المفوضية الأوروبية عن تفاؤلها بجذب استثمارات خاصة بقيمة تزيد على 100 مليار يورو (108.41 مليار دولار) لصناعة الرقائق الأوروبية بحلول عام 2030، وذلك في إطار خططها لتعزيز قدرة القارة على المنافسة في هذا المجال الحيوي.

وفي هذا الصدد، قال توماس سكورداس، المسؤول في الوحدة الرقمية بالمفوضية، خلال مؤتمر في أنتويرب حول مستقبل مبادرة قانون الرقائق الأوروبي، إن المفوضية تتوقع الانتهاء من تمويل الخطوط التجريبية للبحث والتطوير في أربعة قطاعات فرعية لصناعة الرقائق بحلول سبتمبر 2024.

وتشمل هذه الخطوط منحة بقيمة 2.5 مليار يورو لتطوير رقائق متقدمة للغاية في أوروبا.

يعتمد قانون الرقائق الأوروبي، الذي يقدم تمويلاً بقيمة 43 مليار يورو، بشكل كبير على جهود حكومات الدول الأعضاء.

حتى الآن، لم توافق المفوضية إلا على نسبة قليلة من التمويل المشترك.

صناعة الرقائق في أوروبا

ومع ذلك، أعلنت شركات من بينها إنتل وتي إس إم سي التايوانية عن خطط لبناء مصانع في ألمانيا بتكلفة تزيد على 30 مليار يورو هذا العام.

كما أن التمويل لخط تجريبي آخر لتطوير الضوئيات، أو الرقائق التي تستخدم الضوء بدلاً من الكهرباء، لا يزال قيد التنفيذ.

وإلى جانب تمويل المشاريع البحثية، أشار سكورداس، إلى أنه تعمل المفوضية الأوروبية أيضًا على إنشاء منصة تصميم أوروبية ستتيح للشركات والأكاديميين والشركات الناشئة إمكانية الوصول إلى أدوات البرمجيات اللازمة لتصميم رقائقهم الخاصة.

وأضاف أنه ومن المتوقع فتح باب الدعوة للكونسورتيوم المسؤول عن تصميم وتطوير هذه المنصة على المستوى الأوروبي في يوليو 2024.