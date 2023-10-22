فريق التحرير by فريق التحرير

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“الإسكان”: توسيع الاستثمارات الصينية في السوق السعودية

قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع شركة CITIC الصينية للإنشاءات التابعة لمجموعة CITIC Group الصينية، وهي شركة رائدة من بين أكبر 250 شركة إنشاءات دولية.

فريق التحرير by فريق التحرير

تخطط الشركة الوطنية للإسكان في المملكة لاستقطاب الشركات الصينية إلى السوق السعودية، بهدف توسيع خطوط الإنتاج لخدمة السوق .


زار الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان NHC محمد بن صالح البطي، معرض الحزام والطريق في بكين عاصمة الجمهورية الصينية، والذي عُقد خلال الفترة 15-17 أكتوبر 2023، برعاية الرئيس الصيني شي جين بينغ، وبحضور أكثر من 1200 مشارك من أكثر من 80 دولة ومنطقة في العالم.

ويجمع المعرض كبار المسؤولين الحكوميين وكبار رجال الأعمال من مختلف دول العالم للحديث عن التعاون التجاري والعملي وتمكين مجتمعات الأعمال العالمية عبر خلق حزام لتعزيز الروابط بين الدول فيما يتعلق بالسياسة والبنى التحتية والتجارة والتمويل والتواصل بين الناس، مما يساهم في إعطاء زخم جديد للاقتصاد العالمي.


وجرى خلال المعرض توقيع اتفاقية مع شركة CITIC الصينية للإنشاءات التابعة لمجموعة CITIC Group الصينية، وهي شركة رائدة من بين أكبر 250 شركة إنشاءات دولية وتعتبر مقاولًا عالميًا رائدًا يقدم خدمات إنشائية وهندسية شاملة، وذلك بهدف الحصول على خدمات استثمارية وتوسيع خطوط الإنتاج لخدمة السوق السعودي بحزمة حلول متكاملة من شأنها أن تحقق قابلية تطوير أعلى واستدامة في القطاع العقاري، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية.



يذكر أن الشركة الوطنية للإسكان هي الرائدة والممكنة لقطاع التطوير العقاري وأكبر مطور رئيس للضواحي والمجتمعات السكنية التي تتسم بجودة الحياة، وتهدف إلى زيـادة المعروض العقاري بالمملكة، بخيارات سكنية متنوعة، وذلك في إطار سعي الشركة إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...