أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة “ممتلكات” البحرين القابضة، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، تحالف استثماري بهدف توسيع فرص التعاون بين الجانبين وتمكين الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة في مملكة البحرين.



وذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم، تهدف إلى توفير مجموعة من المزايا والحوافز لصندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركاته التابعة، من خلال توفير الفرص الاستثمارية التي تهدف إلى تعزيز استثمارات الصندوق في مملكة البحرين، وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص في البلدين.



وقال الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة:” بأن هذه المذكرة تعكس استمرار التعاون القوي بين المملكتين، مشيرًا إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية لتحقيق المصلحة المشتركة”.





من جانبه، صرّح يزيد بن عبدالرحمن الحميد، نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: ” أن هذه المذكرة تدعم أهداف الصندوق لبناء شراكات إقليمية استراتيجية طويلة الأمد، وتسعى لتحقيق قيمة إضافية للاقتصادات المحلية، وتعظيم أصول الصندوق وتنويع مصادر الدخل”.



كما تدعم المذكرة أهداف الصندوق لبناء شراكات إقليمية استراتيجية طويلة الأمد، وتهدف لتحقيق قيمة إضافية للاقتصادات المحلية، والإسهام في استحداث المزيد من فرص الشراكة للقطاع الخاص.



من الجدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعتبر أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، ويضم محفظة استثمارية متنوعة تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية، في حين تعتبر شركة ممتلكات البحرين القابضة الشركة القابضة لصندوق الثروة السيادية لمملكة البحرين، وتلعب دوراً رئيسياً في دعم التنمية الاقتصادية في البحرين وتعزيز فرص الاستثمار.



ويقوم الصندوق بدور رائد في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، وقد أسس أكثر من 93 شركة منذ عام 2017 في 13 قطاعًا استراتيجيًّا على المستويين المحلي والدولي.

أما محفظة “ممتلكات”، الصندوق السيادي لمملكة البحرين؛ فتضم ما يفوق 50 شركة موزعة ضمن مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الصناعات التحويلية: (العقارات والسياحة، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، الخدمات المالية، الخدمات العامة، السلع الاستهلاكية، الرعاية الصحية، والتعليم).



يشار إلى أن مذكرة التفاهم تأتي بعد تأسيس الشركة السعودية البحرينية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (“الشركة”)، والتي تهدف لاستثمار ما يصل إلى 18 مليار ريال سعودي (قرابة 5 مليارات دولار أمريكي) في عدد من القطاعات الواعدة في مملكة البحرين، وقد افتتحت الشركة مؤخرًا مكتبها في العاصمة البحرينية المنامة لتعزيز أنشطتها الاستثمارية.



أعلن #صندوق_الاستثمارات_العامة توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، بهدف توسيع فرص التعاون بين الجانبين وتمكين الفرص الاستثمارية الجديدة والواعدة في مملكة البحرين.



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