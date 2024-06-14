استثمارات بنوك الإمارات تتخطى 660 مليار درهم لأول مرة في تاريخها

حققت استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً تاريخياً جديداً بتخطيها حاجز 660 مليار درهم لأول مرة في نهاية مارس الماضي، وذلك وفقاً لأحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المصرف المركزي نمو استثمارات البنوك على أساس سنوي بنسبة 21.1%، حيث بلغت 664.4 مليار درهم في مارس 2024، مقارنة بنحو 548.5 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 115.9 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وعلى صعيد التطورات الشهرية، ارتفعت استثمارات البنوك بنسبة 1.8% مقابل 652.7 مليار درهم في فبراير 2024. وشهد الربع الأول من العام الجاري أيضاً نمواً ملحوظاً بنسبة 4.7%، مقارنة بـ 634.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وتنوعت مجالات استثمارات البنوك، حيث تصدرت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق قائمة الاستثمارات بحصة 49%، أي ما يعادل 325.6 مليار درهم في نهاية مارس 2024. وشهدت هذه الاستثمارات نمواً شهرياً بنسبة 1.6% ونمواً سنوياً بنسبة 37.8%.

وجاءت سندات الدين في المرتبة الثالية من حيث الاستثمارات، حيث شكلت 41.2% من إجمالي استثمارات البنوك، أي ما يعادل 274.1 مليار درهم في نهاية مارس 2024. وارتفعت هذه الاستثمارات بنسبة 2.7% على أساس شهري و 9.6% على أساس سنوي.

كما شهدت استثمارات البنوك في الأسهم نمواً سنوياً بنسبة 37.8%، حيث وصلت إلى 15.7 مليار درهم في مارس 2024، مقارنة بـ 11.9 مليار درهم في مارس 2023. وانخفضت شهريًا انخفضت بنسبة 0.6% مقارنة بنحو 15.8 مليار درهم في فبراير 2024.

وبلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 49 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بانخفاض على أساس شهري نسبته 0.6%، وعلى أساس سنوي بنحو 2.4%.