في تقرير حديث صادر عن MAGNITT في عام 2023، تم رصد نمو ملحوظ في استثمارات الملكية الخاصة في المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية.

ووفقًا للتقرير، ارتفعت هذه الاستثمارات بشكل ملحوظ وثابت، ما يدل على جاذبية السوق وثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية والقوانين المحلية المحفزة.

حيث سجلت المملكة خلال الفترة منذ عام 2020 وحتى عام 2023، ارتفاعًا كبيرًا في استثمارات الملكية الخاصة، حيث ازدادت بمعدل 3.7 أضعاف مقارنة بعام 2021، وارتفعت بنسبة 5.9 أضعاف منذ عام 2020. يُعزى هذا النمو الملحوظ إلى الصفقات الكبيرة للاستحواذ التي تمت منذ عام 2022، حيث تمثلت معظم هذه الاستثمارات في ملكية شركات خاصة خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وقالت إدارة SVC، التزام الشركة المستمر بتطوير جوانب المنظومة المالية الخاصة في المملكة بشكل فعّال، مؤكدة التزاما بتقديم برامج ومنتجات استثمارية مناسبة تعزز من البيئة الاقتصادية ودعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني.

يؤكد التقرير أن هذه الاتجاهات الإيجابية تعكس التحولات الاقتصادية والاستراتيجية في المملكة، مظهرًا ثقة المستثمرين في الأوضاع الاقتصادية والفرص المتاحة، مما يعزز الموقف المستقر والجاذبية الاستثمارية للمملكة على المستوى العالمي.

يشار إلى أن SVC شركة استثمارية تأسست في عام 2018، التي تلعب دورًا حيويًا في تحفيز وتطوير قطاع الاستثمار الجريء والملكية الخاصة في المملكة العربية السعودية.

تهدف SVC إلى دعم المشاريع الابتكارية والمبادرات الريادية، وتعزيز الاستثمارات في المشاريع ذات الطابع الجديد والمخاطر المحسوبة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل SVC على تعزيز الثقة بين المستثمرين والشركات الناشئة وتوفير الدعم المالي والتقني الضروري لتحقيق نجاح هذه المشاريع.

المملكة تحلق عاليًا في نمو استثمارات الملكية الخاصة على مدى 3 سنوات متتالية بـ 15 مليار ريال. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/OkAjdNyRsD — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) April 13, 2024