في 36 دولة.. استثمارات “التنين” الصيني تساوي أمريكا وألمانيا مجتمعتين

الاستثمارات الصينية في شمال أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى تزيد على ضعف استثمارات الولايات المتحدة وألمانيا مجتمعتين

قفز الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني إلى 39% من إجمالي الاستثمارات الجديدة العام الماضي في 36 دولة يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ارتفاعا من 5.1% فقط عام 2022، بحسب أحدث تقارير البنك عن آفاق الاقتصاد الإقليمية.

“الصين تساوي الاستثمار الأجنبي المباشر القادم من ألمانيا والولايات المتحدة”، حسبما قالت بياتا جافوريك، كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفايننشال تايمز.

فقد ضخت بكين في العام الماضي أكثر من ضعف الاستثمارات التي قدمتها واشنطن وبرلين مجتمعتان، وكانت كل منهما تمثل أقل من 8% من إجمالي الاستثمار.

ارتفاع استثمارات الصين

الارتفاع المفاجئ في الاستثمار الصيني قد يكون بسبب التحايل على القيود التجارية الأمريكية في المقام الأول. “حاولت الصين تنويع مواقع الإنتاج لتفادي القيود التجارية المحتملة”، بحسب ما قالت جافوريك للفاينانشيال تايمز.

على سبيل المثال، تقود الصين الاستثمارات في المغرب، الذي أبرم اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة ويمكنه تصدير المواد الخام للسيارات الكهربائية دون الخضوع لرسوم جمركية عقابية، وبهذه الطريقة يكون مؤهلاً للحصول على دعم الطاقة المتجددة من أمريكا.

ووقعت شركة CNGR Advanced Material، وهي شركة صينية لتصنيع مكونات البطاريات، اتفاقا العام الماضي لبناء مصنع للمواد الكاثودية في المغرب لتزويد الأسواق الأمريكية والأوروبية.

وقالت جافوريك إنه من خلال هذا النوع من الاستثمار، تأمل الصين أيضًا في الاستفادة من “المدى البعيد للدعم الأمريكي”.

لكن بينما يفكر الاتحاد الأوروبي فيما إذا كان سيحذو حذوه، سلطت جافوريك الضوء على إمكانية قيام أوروبا بجذب المصنعين الصينيين بدلا من منعهم تماما، تماما كما نجحت واشنطن في الثمانينيات بإقناع الشركات اليابانية لصناعة السيارات بفتح مصانع في أمريكا، لافتة إلى أن هذه الاستراتيجية ستساعد في “خلق فرص العمل وضمان بقاء الاتحاد الأوروبي قاعدة صناعية”.

وواصلت إدارة بايدن على غرار نظيرتها السابقة زيادة الرسوم الجمركية على البضائع الصينية، وفرضت الأسبوع الماضي رسوما إضافية على بضائع صينية بقيمة 18 مليار دولار.

وبينما تتطلع بكين إلى الاستثمار في الخارج لتجنب التعريفات الجمركية الأمريكية، فإن روسيا أيضا تتطلع إلى الصين لتجنب العقوبات. حيث أكدت الصين وروسيا على بداية “حقبة جديدة” من العلاقات بين البلدين، وذلك خلال زيارة الرئيس الروسي بوتين إلى بكين التي استمرت يومين خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث من المتوقع أن تصبح روسيا أكثر اعتمادا على الصين.

ويبدو أن بوتين قد حصل على التزام بعلاقة اقتصادية أوثق مع تطلع الشركات الروسية بشكل متزايد إلى الصين، حيث توقفت واردات مدخلات الإنتاج الرئيسية من أوروبا وجزء كبير من بقية العالم بسبب العقوبات المفروضة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.