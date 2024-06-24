الصين تستقطب 2.3 مليار دولار من صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط

شهدت أسواق الصين الكبرى تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال من صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط، حيث بلغت قيمتها 2.3 مليار دولار خلال العام الماضي، وفقًا لتصريحات كينيث هوي، المسؤول بسلطة النقد في هونغ كونغ، خلال مؤتمر عُقد يوم الاثنين.

وتشير البيانات الصادرة عن منصة “غلوبال إس دبليو إف” إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة ملحوظة مقارنةً بحوالي 100 مليون دولار في عام 2022.

وأكد هوي، الذي يشغل منصب المدير التنفيذي الخارجي لسلطة النقد في هونغ كونغ، أن هذه التدفقات تعكس الاهتمام المتزايد من قبل صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط بالفرص الاستثمارية المتاحة في الصين وهونغ كونغ.

ولجذب المزيد من الاستثمارات، قامت العديد من الجهات المالية والتنظيمية بزيارات إلى منطقة الخليج، بهدف تسليط الضوء على الإمكانات الواعدة التي تقدمها الأسواق الصينية.

وأشار هوي إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية هونغ كونغ الرامية إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز مكانة المدينة كمركز مالي عالمي.

وتكتسب هذه التدفقات أهمية خاصة نظرًا لتأثيرها الإيجابي على الصناعات المحلية والاقتصاد بشكل عام. إذ يسهم استثمار هذه الأموال في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، فضلاً عن دعم الابتكار وتطوير البنية التحتية.

تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه هونغ كونغ إلى استقطاب استثمارات جديدة من السعودية ودول أخرى في الشرق الأوسط لتنشيط سوق الأوراق المالية.

وتواجه المدينة تحديات كبيرة في هذا المجال، حيث شهدت العام الماضي تراجعًا في الطروحات العامة الأولية، نتيجة للتقلبات في الأسواق والتوترات الجيوسياسية.