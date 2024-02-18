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الأدنى منذ 3 عقود.. الصين تبكي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2023

مؤشر دخول الاستثمارات الأجنبية الجديدة إلى الصين قد تراجع لأدنى مستوى منذ عام 1993.

فريق التحرير by فريق التحرير
الأدنى منذ 3 عقود.. الصين تبكي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2023
الأدنى منذ 3 عقود.. الصين تبكي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2023

ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خلال عام 2023 بأقل نسبة منذ عام 1993، ما يوضح حجم التحديات التي تواجه بكين، الساعية نحو جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لمساعدة الاقتصاد.

وكشفت وكالة بلومبرج، الأحد، عن ارتفاع حجم الاستثمارات المباشرة في الصين بقيمة 33 مليار دولار خلال عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضا حادا بنسبة تصل إلى نحو 82% مقارنة بحجم الاستثمارات الأجنبية في الصين عام 2022.

مؤشر دخول الاستثمارات الأجنبية

الأدنى منذ 3 عقود.. الصين تبكي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2023

ووفقا للبيانات الصادرة عن الإدارة الحكومية للبورصة، فإن مؤشر دخول الاستثمارات الأجنبية الجديدة إلى الصين قد تراجع لأدنى مستوى منذ عام 1993.

وبحسب البيانات، فإن الاستثمارات شهدت تراجعا أيضا خلال الربع الثالث من عام 2023 لأول مرة منذ عام 1998، فين حين سجل حجم الاستثمارات خلال الربع الرابع 2023، نحو 17.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل بواقع الثلث مقارنة بالأرقام الصادرة في نفس الربع من عام 2022.

توقعات متشائمة للاقتصاد الصيني

الأدنى منذ 3 عقود.. الصين تبكي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2023

ومطلع شهر فبراير الجاري، أعلن صندوق النقد الدولي، توقعات متشائمة للاقتصاد الصيني، قائلا إنه من المتوقع أن يستمر التباطؤ الاقتصادي في الصين خلال السنوات المقبلة، في ظل ما تعانيه من انخفاض الإنتاجية، وتقدم السكان بالسن.

وقال صندوق النقد، إن ثاني اقتصاد عالمي سجل في عام 2023، واحدا من أبطأ معدلات النمو منذ عقود طويلة، بالتزامن مع استمرار أزمة قطاع العقارات، بالإضافة إلى ضعف الطلب العالمي.

وتوقع الصندوق أن يتراجع النمو الاقتصادي في الصين إلى نحو3.5% بحلول عام 2028، وأكد أن انعدام اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية مرتفع جدا.

وحذر من استمرار التباطؤ في سوق العقارات، وهو ما يزيد من الأعباء على الاقتصاد الصيني، وخاصة أن قطاع العقارات في البلاد كان يمثل إحدى أهم دعائم النمو الصيني، لكنه تحول منذ سنوات إلى عبء على بكين بسبب حجم الديون الضخمة التي يتكبدها هذا القطاع، وعلى رأسها مجموعة إيفرغراند العقارية العملاقة التي وصلت الديون المتركامة عليها إلى 300 مليار دولار.

وتسببت التوترات الملحوظة مع بين الصين والدول الغربية، بالإضافة إلى التراجع الحاد في الطلب العالمي، إلى تراجع في حجم الصادرات الصينية لأول مرة منذ 7 سنوات، حيث تعتبر الصادرات المحرك الرئيسي للنمو .

عقد ضائع من النمو الاقتصادي

الأدنى منذ 3 عقود.. الصين تبكي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2023

وتشير البيانات الاقتصادية إلى تباطؤ النمو في الصين، وهو ما يعنى أن بكين تتجه نحو “عقد ضائع” من النمو الاقتصادي البطيء مثل اليابان إذا لم تقم بإصلاح الاقتصاد، حيث يكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم من أجل تحقيق انتعاش مقنع بعد الوباء.

روري جرين، كبير الاقتصاديين الصينيين في GlobalData.TS Lombard، قال من المؤكد أن الصين قد تخسر عقدًا ضائعًا من النمو.

ومثل هذا التطور من شأنه أن يجعل الصين عُرضة لما يسمى “التحول الياباني”، وهي الظاهرة التي قد تعكس “العقد الضائع” من الركود الاقتصادي في اليابان في التسعينيات بعد انفجار فقاعات الأصول، والائتمان في البلاد.

ووفقا لصحيفة نيكي آسيا: فإن جزءا من الضيق الاقتصادي الحالي هو من صنع الإنسان حيث تحاول السلطات التعامل مع التجاوزات الماضية، وتحديداً الديون العقارية والحكومات المحلية”.

وقالت إنه من الممكن أن ينطبق وصف العقد الضائع في اليابان في التسعينيات بسهولة على الصين في عشرينيات القرن الحالي.

وقبل 3 عقود من الزمن، حول المستثمرين أنظارهم بعيداً عن اليابان ونحو انفجار الإنترنت في الولايات المتحدة، والتكامل الاقتصادي في أوروبا، والنمو في الاقتصادات الناشئة، وهو الوضع الذي تواجهه الصين الآن.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...