ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب بنسبة 17.5% خلال فبراير

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الصرف المغربي، المكلف بإحصاء المبادلات التجارية والاقتصادية مع الخارج، ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة بنسبة 17.5% خلال شهر شباط/فبراير الماضي، مقارنةً بالفترة نفسها من 2023.

بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة 6.5 مليارات درهم (650 مليون دولار) في شباط/فبراير 2024، مقابل 5.5 مليارات درهم (550 مليون دولار) في نفس الشهر من عام 2023.

وعلى صعيد آخر، ارتفعت تحويلات المغتربين المغاربة بنسبة 1.5% خلال شباط/فبراير 2024 مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2023، لتصل إلى 17.7 مليار درهم (177 مليون دولار) مقابل 17.4 مليار درهم (174 مليون دولار) قبل عام.

ويُعزى هذا الارتفاع إلى تحسن الأداء الاقتصادي للمغرب خلال الفترة الماضية، حيث سجل النمو الاقتصادي تحسنًا ملحوظًا بلغ 4.1% في الفصل الرابع من عام 2023، مقارنةً بـ 0.7% خلال نفس الفترة من عام 2022.

وبشكل عام، تُعد هذه البيانات مؤشرًا إيجابيًا على ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المغربي، وتُعزز من توقعات استمرار النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة.