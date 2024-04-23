سجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان حتى نهاية الربع الرابع لعام 2023 ما يزيد عن 25 مليار ريال عُماني بارتفاع نسبته 21.6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، الذي بلغ 20 مليارًا و590 مليون ريال عُماني.



ففي تقرير حديث رصد ارتفاع كبير في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات 25.05 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الرابع من عام 2023، مقارنةً بـ 20.59 مليار ريال عُماني في نفس الفترة من عام 2022.

ووفقًا للإحصاءات الأولية المنشورة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فإن حجم التدفقات في الاستثمار الأجنبي المباشر شهد نموًا كبيرًا بنسبة 57.5% حتى نهاية الربع الرابع لعام 2023، حيث بلغ 4.45 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 2.83 مليار ريال عُماني في نفس الفترة من عام 2022.

وتتصدر قطاعات النفط والغاز استحواذات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 78% من إجمالي الاستثمارات، حيث بلغت قيمتها 19.52 مليار ريال عُماني، بارتفاع ملحوظ عن العام السابق.

وفيما يتعلق بالقطاعات الأخرى، بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية 1.7813 مليار ريال عُماني، و1.3476 مليار ريال عُماني في الوساطة المالية، و1.0344 مليار ريال عُماني في الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشروعات التجارية.

ومن حيث المصادر، كانت المملكة المتحدة الأكبر في تقديم الاستثمار الأجنبي المباشر لسلطنة عُمان، حيث بلغت حصتها 50.7% من الإجمالي، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية، جمهورية الصين، دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت بقيم مبالغ مختلفة.