احمِ أموالك التقاعدية من التضخم وحافظ على أسلوب حياتك

لا يمكن التقليل من أهمية التخطيط المالي للتقاعد، لا سيما في بيئة تضخمية. يضمن التخطيط الصحيح الحفاظ على أسلوب حياتك وحماية المستقبل المالي لعائلتك بعد التقاعد. نادراً ما يكون المعاش التقاعدي كافياً للحفاظ على أسلوب الحياة الذي اعتاد عليه الموظف وعائلته. لذلك، إن لم يكن لديك مصادر دخل أخرى، فستواجه صعوبات مالية وستضطر إلى التنازل عن أسلوب حياتك. لذا، من المهم جدًا بناء محفظة مناسبة تشكّل مصدر دخل إضافي، وتحافظ على رأس مالك وتنمو أثناء التقاعد.

كلما أبكرت في وضع خطة عملية وواقعية للادخار والاستثمار، كلما أصبح تنفيذ الخطة أسهل وأكثر فاعلية. في هذا الصدد، تقدم The Family Office خبرتها المثبتة. عبر بناء محافظ استثمارية منوعة عبر فئات أصول الأسواق الخاصة والمناطق الجغرافية لتحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر، تساعد الشركة الأفراد والعائلات في الوصول إلى أهدافهم المالية للتقاعد وتأمين الاستقلال المالي بعد توقف دخلهم الوظيفي.

في حين تقدم استثمارات الأسواق الخاصة عوائد مثالية بتقلبات أقل، غالبًا ما يتعذر على المستثمرين الأفراد الوصول إلى هذه الصفقات. ولكن بفضل شبكتها الدولية من أعرق مديري الأصول، تتيح The Family Office للمستثمرين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فرصًا حصرية بمبالغ استثمارية أدنى.

أطلقت الشركة أيضًا خدمة جديدة على منصتها الاستثمارية الرقمية تسمح للمستثمرين بتمويل 25٪ فقط من محفظتهم في الأسواق الخاصة في بداية الاستثمار وتسديد المبالغ المتبقية شهريًا على مدى خمس سنوات، ضمن حل رقمي شامل آمن وموثوق.

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