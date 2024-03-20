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إي إف جي القابضة تحقق أداءً ماليًا استثنائيًا في 2023

وتتطلع إي إف جي القابضة إلى تحقيق المزيد من النمو في المستقبل، مستفيدةً من التطورات الإيجابية في السوق المصري وتوسعاتها في الأسواق الإقليمية.

فريق التحرير by فريق التحرير
إي إف جي القابضة تحقق أداءً ماليًا استثنائيًا في 2023

حققت مجموعة “إي إف جي القابضة” المصرية نتائج مالية استثنائية خلال عام 2023، حيث بلغت إيراداتها 14.7 مليار جنيه، مسجلةً أعلى مستوى سنوي في تاريخ الشركة.

وشهدت المجموعة نموًا قويًا في جميع قطاعاتها، مدعومًا بأداء استثنائي من بنك الاستثمار “إي إف جي هيرميس” وشركة “ڤاليو” والبنك التجاري (aiBANK).

وارتفعت الأرباح الصافية للمجموعة بنسبة 47% لتصل إلى 3.2 مليار جنيه، مدعومةً بنمو أرباح أنشطة الوساطة في الأوراق المالية وإدارة الأصول وشركة “ڤاليو” وaiBANK.

وبلغت قيمة إجمالي أصول المجموعة 121.9 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2023.

وأعرب كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي إف جي القابضة، عن تفاؤله بمستقبل المجموعة، مشيرًا إلى التطورات الإيجابية في السوق المصري عقب تحرير سعر صرف الجنيه.

وأكد عوض على قوة المركز المالي للمجموعة في مواجهة التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك بفضل استراتيجية المجموعة للحد من هذه الآثار، إلى جانب التوسعات في الأسواق الإقليمية التي تحقق إيرادات سنوية كبيرة بالدولار الأميركي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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