إيلون ماسك يخسر 8,7 مليار دولار في يوم واحد

فقد الملياردير الأمريكي الشهير وأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، 8,75 مليار دولار من ثروته في يوم واحد فقط وذلك بعدما انخفضت أسهم شركته تسلا أمس، كما أورد مؤشر “بلومبيرغ” لأصحاب المليارات اليوم.

وعلى الرغم من هذه الخسائر ما زال ماسك يتربع على قائمة الأثرياء في العالم، حيث يحتل المركز الأول بثروة تبلغ 226 مليار دولار، بعدما كسب 88,6 مليار دولار منذ بداية العام الحالي.

وتراجع سهم شركة تسلا بعدما أظهرت نتائج للربع الثالث من العام الحالي أن الإيرادات والأرباح الصافية وهامش الربح الإجمالي كلها جاءت أقل من متوسط التوقعات مع قيام الشركة بتخفيض قوي لأسعار سياراتها.

وهبط سهم الشركة أمس بنسبة 4.78% مع نهاية الجلسة، فيما يتراجع سهم الشركة الآن في تعاملات ما قبل افتتاح السوق بنسبة 6,7%، وهو ما أدى إلى تبخر حوالى 9 مليارات دولار من ثروة الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك.

وحل الملياردير الفرنسي برنار أرنو، رئيس مجلس إدارة شركة “مويت هنسي لوي فيتون”، في المركز الثاني على مؤشر “بلومبيرغ” لأصحاب المليارات بثروة بلغت 154 مليار دولار بعدما خسر 1,4 مليار دولار في يوم واحد، مع الإشارة إلى ان خسائره بلغت 7,8 مليار دولار منذ بداية العام.

أما المركز الثالث فكان من نصيب الملياردير جيف بيزوس، مؤسس “أمازون”، بثروة بلغت 152 مليار دولار بعدما خسر 3,2 مليار دولار في يوم واحد.

وتراجع هامش ربح شركة تسلا إلى أدنى مستوياته في 4 سنوات بالربع الثالث عند 17.9% من أكثر من 25% بالربع الثالث من العام الماضي.

وتراجعت الأرباح الصافية لشركة تسلا بنحو 44% على أساس سنوي بالربع الثالث إلى 1.85 مليار دولار. وتوقع بعض المحللين أن تسلا قد تحتاج إلى خفض الأسعار بشكل أكبر لتحقيق هدف الإنتاج السنوي البالغ 1.8 مليون سيارة.