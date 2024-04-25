فريق التحرير by فريق التحرير

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إنفستكورب تطلق صندوقا استثماريا بدعم صيني.. قيمته مليار دولار

إنفستكورب تطلق صندوقا للاستثمار في شركات ذات نمو مرتفع بقطاعات الرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية.

فريق التحرير by فريق التحرير
إنفستكورب تطلق صندوقا استثماريا بدعم صيني قيمته مليار دولار
إنفستكورب تطلق صندوقا استثماريا بدعم صيني قيمته مليار دولار

أطلقت “إنفستكورب” (Investcorp)، والتي تُعتبر شركة إدارة أصول بديلة، ويعتبر صندوق مبادلة للاستثمار أكبر مساهم فيها، صندوق بقيمة مليار دولار يستثمر في شركات ذات نمو مرتفع في السعودية، والصين، ودول الخليج الأخرى، بالتعاون مع صندوق الثروة السيادي الصيني “CIC”.

 الشركات المستهدفة لصندوق إنفستكورب الجديد

إنفستكورب تطلق صندوقا استثماريا بدعم صيني قيمته مليار دولار

وأشارت شركة إنفستكورب في بيان الأربعاء، إلى أن منصة “إنفستكورب جولدن هورايزن”، ستكون محلاً لاهتمام المستثمرين من المؤسسات، والقطاع الخاص، في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مؤسسة الاستثمار الصينية.

وأضافت، أنه من المتوقع أن تتمتع الشركات المستهدفة بإمكانات نمو عالية في قطاعات مثل المستهلك، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، وخدمات الأعمال.

صندوق الثروة السيادي الصيني يوسع أعماله في الخليج

إنفستكورب تطلق صندوقا استثماريا بدعم صيني قيمته مليار دولار

يعد صندوق الثروة السيادي الصيني “CIC”، من بين أكبر المستثمرين السياديين في العالم، ويدير أصولًا تبلغ قيمتها حوالي 1.3 تريليون دولار.

وذكرت بلومبرغ، في وقت سابق أن شراكة الصندوق مع شركة “Investcorp” ستمكنه من البحث عن فرص في الشرق الأوسط، وهي أحدث علامة على تنامي العلاقات التجارية بين دول الخليج، وثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال حازم بن قاسم، الرئيس التنفيذي المشارك لإنفستكورب، إن “Investcorp” في وضع مثالي لتسهيل التعاون، والاستثمارات عبر الحدود.

إنفستكورب.. الاستثمارات والاستحواذات وإدارة الأصول

إنفستكورب تطلق صندوقا استثماريا بدعم صيني قيمته مليار دولار

وتأسست شركة إنفستكورب، منذ أكثر من أربعة عقود، وتطورت لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في مجال إدارة الأصول البديلة في المنطقة.

وقامت الشركة بموجة استحواذ خلال جائحة كوفيد-19 للاستفادة من تقييمات الأصول المنخفضة، وواصلت توسيع محفظتها القوية في عام 2022.

ومع أصول تحت الإدارة بقيمة 52 مليار دولار، تعد شركة “Investcorp”، مستثمرًا نشطًا في شركات السوق المتوسطة عبر القطاعات المرتبطة بالاستهلاك.

وتهدف إلى مضاعفة أصولها تحت الإدارة إلى 100 مليار دولار في السنوات المقبلة.

14 مكتب لـ “Investcorp” في محتلف أنحاء العالم

ولدى شركة Investcorp” ، 14″مكتباً في الولايات المتحدة، وأوروبا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وآسيا، بما في ذلك الهند، والصين، وسنغافورة.

وفي نوفمبر الماضي، قامت بإدراج شركتها التابعة إنفستكورب كابيتال، التي تقدم خدمات تمويل رأس المال في مجال الاستثمارات البديلة، في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد أن جمعت 1.66 مليار درهم (451 مليون دولار) من خلال بيع 720 مليون سهم عادي من أسهمها أو 32.85% من إجمالي رأس المال المصدر.

كما أطلقت شركة “Investcorp”، منصة استثمارية تركز على المناخ بقيمة 750 مليون دولار في ديسمبر الماضي للاستثمار في الشركات التي تركز على تطوير منتجات وتكنولوجيا مبتكرة لتقليل الانبعاثات على مستوى العالم.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...