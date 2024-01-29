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تحالف استثماري بين”إم إس أيه كابيتال” ووزارة الاستثمار السعودية لتعزيز التقنية والابتكار

شهدت الشركة نجاحا في السوق السعودي، حيث قامت بتوجيه استثمارات تجاوزت 45 مليون دولار أمريكي في 9 شركات ناشئة على مدى السنوات الخمس الماضية

فريق التحرير by فريق التحرير
السعودية

تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا تنمويًا واقتصاديًا ملحوظًا، ويأتي هذا التحول بمشاركة فعّالة من قبل الشركات العالمية التي تؤمن بإمكانيات السوق السعودي الناشئ.

في إطار هذا السياق، أبرمت شركة “إم إس أيه كابيتال”الصينية، من خلال ذراعها الاستثمارية في الأسواق الناشئة “إم إس إيه نوفو”، مذكرة تفاهم استراتيجية مع وزارة الاستثمار السعودية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات الرئيسية في المملكة.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية، التي وضع أسسها خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي ويزيد الشمري، شريك “إم إس أيهMSA ” في مبادرة الابتكار السعودية، إلى توطيد أواصر التعاون الاقتصادي وتحفيز الابتكار عبر القطاعات الاستراتيجية في المملكة، مثل الخدمات اللوجستية، والتقنية المالية، والتقنية الأساسية، والرعاية الصحية، والتقنية الروبوتية، والتجارة الإلكترونية.

كما تسعى هذه الشراكة إلى تمكين الشركات السعودية من الانفتاح والحصول على الاستثمارات العالمية الاستراتيجية، وخاصة من المستثمرين الآسيويين، إلى جانب استكشاف فرص الأعمال العابرة للحدود في أسواق رأس المال.


و تشمل مذكرة التفاهم تطوير المنظومة الإيكولوجية لرأس المال الاستثماري في المملكة العربية السعودية، وإتاحة تأسيس المشاريع المشتركة عبر العديد من القطاعات، والنظر في إمكانية إنشاء مقر إقليمي لشركة “إم إس إيه” MSA في المملكة العربية السعودية.


و أكد خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، أن هذا التحالف يعزز مكانة المملكة كقوة استثمارية عالمية ويسهم في تعزيز التقدم التقني. و هذه الشراكة ستلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز التقنية المالية والتكنولوجيا في المملكة، وتسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

من جانبها، أعربت جيني زينج، المؤسسة والشريكة الإدارية لشركة “إم إس أيه كابيتال”، عن سعادتها بالشراكة مع وزارة الاستثمار السعودية، مُشيرةً إلى أن هناك فرصًا كبيرة وغير مسبوقة للاستثمار في محفظتها. مؤكدة استعداد الشركة لتقديم مساهمات فعّالة في تعزيز المنظومة الإيكولوجية للابتكار في المملكة.

تشير الأرقام إلى أن شركة “إم إس إيه” لعبت دورًا بارزًا في سوق المملكة العربية السعودية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث قامت بتوجيه استثمارات تجاوزت 45 مليون دولار أمريكي في 9 شركات عاملة في المملكة. وتتوقع الشركة تحقيق زيادة كبيرة في عدد الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية من خلال هذه المذكرة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...