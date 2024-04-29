"إليوت" تبني حصة "كبيرة" في "سوميتومو" التي يفضلها بافيت

أعلنت شركة “إليوت مانجمنت للاستثمار“، عن استثمارات بقيمة عشرات المليارات من الين الياباني في مجموعة “سوميتومو“، وهي إحدى بيوت التجارة اليابانية، والتي يمتلك الملياردير الأمريكي، وارن بافيت، حصة كبيرة فيها أيضاً، وذلك وفقاً لتصريحات مصدر مطلع لبلومبرغ.

وأشار المصدر إلى أن كل استثمار لشركة “إليوت” بقيمة 10 مليارات ين (63 مليون دولار) يعادل حصة بنسبة 0.2% في شركة “سوميتومو”، استنادًا إلى سعر إغلاق السهم يوم الجمعة البالغ 3909 ين.

إليوت تستهدف الشركات النشطة في اليابان

وتعد اليابان، واحدة من أهم الأسواق للاستثمار النشط، حيث تطلب الحكومة والمؤسسات مثل بورصة طوكيو من الشركات إدارة الميزانيات العمومية بشكل أفضل وإعادة صياغة استراتيجيات الأعمال لتعزيز عوائد المساهمين.

وقد ركزت شركة “إليوت” – التي أسسها الملياردير بول سينجر – مؤخرًا على شركة التطوير ميتسوي فودوسان، بعد أن استهدفت سابقًا شركة توشيبا، ومجموعة سوفت بنك، وشركة داي نيبون للطباعة.

وقد تعاملت “إليوت”، مع سوميتومو، وشاركت وجهات نظرها حول طرق خلق قيمة للمساهمين، حسبما قال المصدر لبلومبرغ.

ومن غير الواضح متى جمع الصندوق حصته في سوميتومو، أو متى جرت المناقشات.

ارتفاع أسهم مجموعة سوميتومو اليابانية

وارتفعت أسهم بيوت التجارة اليابانية إلى مستويات قياسية منذ أن قال “بافيت”، قبل عام إنه سيزيد ممتلكاته فيها.

وفي فبراير، قال في رسالته إلى المستثمرين، إن الشركات تتبع سياسات صديقة للمساهمين “متفوقة” على تلك التي تمارس في الولايات المتحدة.

ووصلت أسهم “سوميتومو”، إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق الأسبوع الماضي، وارتفعت بنسبة 27% هذا العام.

شركة بيركشاير هاثاواي و مجموعة سوميتومو اليابانية

تمتلك شركة “بيركشاير هاثاواي”، حوالي 8.3% من شركة “سوميتومو”، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.

كما أنها تستثمر في شركات تجارية أخرى بما في ذلك شركة “ميتسوبيشي”، و”ميتسوي آند كو”، و”إيتوتشو كورب”، و”ماروبيني كورب”، وقالت إنها تأمل في نهاية المطاف في امتلاك 9.9٪ من كل منها.

و”سوميتومو”، هي رابع أكبر شركة تجارية في اليابان بقيمة سوقية تبلغ 4.8 تريليون ين، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.

وتبلغ نسبة السعر إلى الربح 1.1، ونسبة السعر إلى الأرباح لمدة 12 شهرًا تبلغ 9.5، وكلاهما الأدنى بين نظيراتها.

ومن المقرر أن تعلن أرباح “سوميتومو”، المالية لعام 2023 يوم الخميس المقبل، حيث من المقرر أن تكشف الشركة أيضًا عن خطة أعمالها متوسطة المدى.

ارتفاع أسهم أقران “سوميتومو”

وشهدت أسهم أقران “سوميتومو”، ارتفاعًا بسبب عوائد المساهمين.

وفي فبراير الماضي، أعلنت شركة ميتسوبيشي عن إعادة شراء ما يصل إلى 10% من أسهمها مقابل 500 مليار ين، في حين قالت شركة “إيتوتشو” في إبريل الجاري، إنها تخطط لإعادة شراء حوالي 150 مليار ين من الأسهم.

وقد أدى نشاط المساهمين إلى تعزيز سوق الأسهم اليابانية الأوسع، مما ساهم في الارتفاع إلى مستويات قياسية.

وأصدرت شركة ميتسوي فودوسان خطة في أبريل لبيع الأصول وزيادة عمليات إعادة الشراء، بعد شهرين من أنباء حصة إليوت في الشركة، بينما أعلنت شركة Dai Nippon Printing عن أكبر عملية إعادة شراء للأسهم على الإطلاق في مارس 2023 بعد ضغوط.