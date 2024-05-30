رسميا.. “إليكترا” الإماراتية تستحوذ على 24.5% من “السويدي إليكتريك”

وافقت هيئة الرقابة المالية المصرية، على عرض استحواذ شركة “إليكترا إنفستمنت هولدينج” الإماراتية، على حصة 24.5% من شركة السويدي إليكتريك، بحسب بيان الهيئة.

وتستحوذ عائلة السويدي، على أكثر من 70% من أسهم شركة السويدي إليكتريك.

كم تدفع “إليكترا” الإماراتية لسهم السويدي إليكتريك

ومن المقرر أن تدفع “إليكترا“، نحو 1.05 دولار (49.63 جنيه بسعر الصرف اليوم الخميس) للسهم الواحد، وهو مستوى أعلى من سعر سهم السويدي إليكتريك يوم الأربعاء عند 44.3 جنيه (0.94 دولار)، وبهذا السعر تبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 560 مليون دولار.

ما هي خطوة “السويدي إليكتريك” التالية؟

يتعين على “السويدي إليكتريك“، تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة للسهم، مع توضيح جدوى استمرار قيد أسهم الشركة بالبورصة المصرية بعد الاستحواذ خلال 15 يوما.

خلال العام 2023، كانت “السويدي إليكتريك“، قد حققت نتائج مالية مميزة، إذ حققت أرباحاً بلغت 11.137 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 5.754 مليار جنيه خلال 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبالنسبة لإيرادات الشركة خلال العام فقد ارتفعت إلى 152.186 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 92.167 مليار جنيه في 2022.

البورصة المصرية ترتفع 8.2% خلال 2024

وفي سياق منفصل، أغلق مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 على تراجع بنسبة 0.6% بنهاية تعاملات اليوم الخميس، عند نحو 27122 نقطة، مع إجمالي تداولات بقيمة 8.8 مليار جنيه.

وبهذا المستوى يكون مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 ، قد ارتفع بنسبة 8.2% منذ بداية العام.

وسجل المستثمرون المصريون وحدهم صافي شراء بختام الجلسة.