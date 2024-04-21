إقبال عالمي للاستثمار في مدينة عُمانية.. تعرف على السبب

أقامت وزارة الاقتصاد العمانية جلسة حوارية استضافت خلالها وزير الإسكان والتخطيط العمراني، الدكتور خلفان الشعيلي، وذلك في إطار برنامج “معارف اقتصادية” الذي تنظمه الوزارة.

تركزت الجلسة على “الأبعاد الاقتصادية لمدينة السلطان هيثم ومشاريع التطوير الحضاري”، حيث قدم الوزير عرضًا مرئيًا شاملاً لعدد من المشاريع التطويرية الحضارية الهامة في سلطنة عمان.

وتعد مدينة السلطان هيثم، أول مدينة ذكية في البلاد، و من أهم المشاريع الكبرى في تاريخ سلطنة عمان، حيث يقع المشروع على مساحة تزيد عن 14.8 مليون متر مربع ويضم 19 حياً متكاملاً، بهدف استيعاب ما يقرب من 100 ألف نسمة. من المخطط أن يتم تنفيذ المشروع على 4 مراحل متتالية تمتد حتى عام 2045.

وأكد الوزير خلفان الشعيلي أن مدينة السلطان هيثم تعد إحدى أهم المشاريع الكبرى لتطوير نمط المدن في سلطنة عمان، حيث تم تعيين استشاري اقتصادي لدراسة المؤشرات الاقتصادية البعيدة المدى، مع التركيز على تحديد التكاليف والعوائد المتوقعة وتحديد المشاريع العقارية في أحياء المدينة.

وأوضح أن هذا التطوير يعكس رؤية عمان 2040 للنمو العمراني والسكاني والاقتصادي، مع التركيز على إعادة هيكلة المشاريع العمرانية والحضارية، وتعزيز القيمة المحلية المضافة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على أهمية دور القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في هذه المشاريع، حيث سيتم توفير أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية بالإضافة إلى الخدمات الأساسية والبنية التحتية الحديثة، و أهمية تعزيز القيمة المحلية المضافة واستغلال الفوائد الاقتصادية في دعم القطاع الخاص المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال تطوير الأحياء في مدينة السلطان هيثم. ومن المخطط أن تشمل المرحلة الأولى مساحة تتجاوز 5 ملايين متر مربع، وتستوعب حوالي 39 ألف نسمة.

تشمل هذه المرحلة أيضًا العديد من المرافق والخدمات مثل الحديقة المركزية والوادي الذي يمتد على مساحة تزيد عن مليون متر مربع، إضافة مراكز صحية، وجامعة حكومية وكليات ومدارس حكومية وخدمات أساسية أخرى

وأخيرًا، أكد الوزير، أن مشروع الاستراتيجية العمرانية الحالي يعتبر جزءًا من جهود وزارة الإسكان لتحديد نقاط النمو السكانية في محافظات سلطنة عمان وتحديد الاحتياجات المستقبلية لتوفير البنية التحتية اللازمة للنمو السكاني المستدام.

معالي الدكتور خلفان الشعيلي وزير الإسكان يستعرض تفاصيل مدينة السلطان هيثم وتجربة سلطنة عمان في التطوير العمراني.#معارف_اقتصادية pic.twitter.com/X3vn60a7Xk — وزارة الاقتصاد – سلطنة عُمان (@MOE_Oman) April 19, 2024