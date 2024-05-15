“إعمار مصر للتنمية” تتوسع في السوق عبر صفقتين جديدتين

تقترب “إعمار مصر للتنمية“، من تقديم عرض مبدئي غير ملزم للاستحواذ على حصة تصل إلى 75% من شركة “ألبرو نورث كوست”، لإدارة الممتلكات العقارية عبر مبادلة الأسهم، بعدما وافق مجلس إدارة الشركة على هذه الخطوة، حسبما أعلنت الشركة في إفصاح تلقته البورصة المصرية.

ومن المتوقع أن تمنح الصفقة شركة “إعمار مصر“، التي تمتلك حاليا حصة قدرها 25% في شركة “ألبرو نورث كوست”، الملكية الكاملة للشركة.

“إعمار مصر للتنمية” تستهدف حصة في “سكاي تاور”

وفي ذات السياق، تستهدف “إعمار مصر”، اقتناص حصة في شركة “سكاي تاور”، حيث ستقدم عرضا مبدئيا غير ملزم لشراء حصة تبلغ 25% في شركة “سكاي تاور” للتطوير العقاري، في صفقة نقدية بالكامل بعد موافقة مجلس إدارة الشركة على المضي قدما في هذه الخطوة.

وبعد هذه الخطوة، من الممكن أن تستحوذ “إعمار مصر“، على الحصة المتبقية البالغة 75% في سكاي تاور من خلال مبادلة أسهم.

والعرضان أوليان وغير ملزمين، وسيجري تحديد معامل المبادلة في كلتا الصفقتين، وفقا للقيمة العادلة التي سيحددها المستشار المالي المستقل.

ارتفاع أسهم “إعمار مصر”

على خلفية الإعلان عن الصفقات المرتقبة، ارتفعت أسهم “إعمار مصر للتنمية”، بنسبة 13.8% بنهاية تعاملات يوم الثلاثاء، لتغلق عند مستوى 5.28 جنيه.

ومن المرتقب، في حال الموافقة على العروض السابقة من الأطراف البائعة، ستمضي “إعمار مصر”، قدما في الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ صفقات الاستحواذ.

وكانت شركة “إعمار مصر للتنمية”، دخلت العام الماضي في محادثات مع الحكومة المصرية لشراء أبراج بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي، وفقا لما كشفه مؤسس الشركة، محمد العبار في أكتوبر 2023.