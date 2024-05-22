4 مليارات دولار لإعادة استخدام المياه المجددة في السعودية

ارتفعت كمية المياه المعاد استخدامها في المملكة العربية السعودية؛ من 127 مليون متر مكعب في عام 2016 إلى 508 ملايين متر مكعب في عام 2023، مما يمثل زيادة بنحو 300% ويعادل 26% من إجمالي إنتاج المياه المجددة.

وكشف المهندس محمد بن زيد أبوحيد، رئيس المؤسسة العامة للري المكلف، عن خطة طموحة لإنشاء 96 مشروعًا لتعزيز البنية التحتية في إعادة استخدام المياه المجددة في القطاعات الزراعية والحضرية والصناعية، بتكلفة تقديرية تتجاوز 4 مليارات دولار.

تهدف هذه الخطة إلى تحقيق أحد مؤشرات الاستراتيجية الوطنية للمياه، وهي إعادة استخدام أكثر من 70% من المياه المجددة المنتجة، بكميات تتجاوز ملياري متر مكعب بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال المنتدى العالمي العاشر للمياه في إندونيسيا، حيث أوضح أبوحيد أن السعودية كانت رائدة في إعادة استخدام المياه المجددة منذ أكثر من 45 عامًا، مدركةً الدور الحيوي لموارد المياه غير التقليدية في استراتيجيتها الوطنية.

وأكد أن المملكة طورت خطة شاملة لتلبية الطلب على المياه المجددة حتى عام 2075، صممت لضمان القدرة على تلبية المتطلبات المستقبلية بشكل مستدام وفعال، وتعزيز النمو الاقتصادي مع حماية البيئة.

كما أوضح أبوحيد أن المملكة تعمل على تأسيس مركز وطني للري، يهدف إلى رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة إلى 72% بحلول عام 2030. يجري تنفيذ العديد من المشاريع لتطوير القدرات وتطبيق التقنيات الحديثة، مثل استخدام الاستشعار عن بعد لرصد استهلاك المياه في الري، ومراقبة استخدام المياه المجددة، وتطوير مزارع نموذجية وإرشادية.

يذكر أن المنتدى العالمي العاشر للمياه 2024 يعقد تحت شعار “المياه من أجل الرخاء المشترك”، ويناقش عدة محاور منها الأمن المائي، والرخاء، والماء للإنسان والطبيعة، وسبل الحد من مخاطر الكوارث وإدارتها.