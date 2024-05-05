أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، المهندس عبد الرحمن الفضلي، عن وجود مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية في قطاع البيئة بالمملكة، تشمل إدارة النفايات، والاستزراع السمكي، ومعالجة مياه الصرف الصحي، ورصد جودة البيئة، بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية البيئية.

وأوضح الوزير خلال فعاليات منتدى الاستثمار البيئي2024، الذي نظّمته غرفة الشرقية، اليوم، بهدف تمكين المستثمرين من الوصول للفرص الاستثمارية، أن عدد الفرص الاستثمارية في إدارة النفايات وصل إلى نحو (100) فرصة، منها (39) فرصة في المنطقة الشرقية بقيمة تتجاوز (100) مليون ريال، مما يشير إلى التزام المملكة بتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

وفيما يتعلق بالاستزراع السمكي، أكد الوزير وجود 50 موقعاً متاحاً للاستثمار في هذا المجال، مشيراً إلى أن هذه الفرص تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

بالإضافة إلى فرص متعددة في معالجة مياه الصرف الصحي، ورصد جودة البيئة، وخدمات الاستشارات البيئية وغيرها من المجالات الاستثمارية ذات الصلة.

أشار إلى أن الحكومة تعمل على رفع كفاءة الخدمات البيئية وتنظيم القطاع، من خلال فتح منصات لتأهيل مقدمي الخدمات البيئية وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، مما يعزز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأبرز الوزير إنجازات قطاع البيئة بالمملكة، منها إعداد الاستراتيجية الوطنية للبيئة واعتمادها، وإطلاق مبادرات عالمية للبيئة في مجموعة العشرين، إلى جانب مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وتخصيص أسبوع للبيئة سنويًا على المستوى الوطني، وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص.

جمع منتدى الاستثمار البيئي 2024، الذي شارك فيه عدد من الخبراء والمسؤولين الحكوميين، وغيرهم من المهتمين بحماية البيئة والحفاظ عليها، برجال الأعمال في منطقة الشرقية في مختلف القطاعات. وخلال هذا المنتدى، أكدنا على ثقتنا الراسخة بأن تحقيق التوازن بين الاعتبارات البيئية ومتطلبات التنمية يؤدي بالضرورة إلى تحقيق اقتصاد آمن ومزدهر ومستدام.

"جهود المملكة البيئية أسهمت في دعم الاقتصاد الوطني ورفع القدرة التشغيلية للمشاريع"، من أبرز ماجاء في كلمة معالي الوزير خلال #منتدى_الاستثمار_البيئي، المنعقد في المنطقة الشرقية. pic.twitter.com/pkfd0v3MkC — وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) May 5, 2024