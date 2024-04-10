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أوروبا تحذف مليارديرين روسيين من قائمة العقوبات

تم تجميد الأموال والموارد الاقتصادية للمليارديرين الروسيين ميخائيل فريدمان وبيتر آفين بعد أن فرض المجلس الأوروبي قيوداً عقب الحرب الروسية – الأوكرانية.

فريق التحرير by فريق التحرير
محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ
محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ

أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء حكماً قضى بحذف اسمي المليارديرين الروسيين ميخائيل فريدمان وبيتر آفين من قائمة الأفراد الذين يواجهون عقوبات من أوروبا بعد الحرب الروسية – الأوكرانية في عام 2022.

واعتبرت المحكمة، ومقرها لوكسمبورغ، أنه “لم يتم إثبات أي من المبررات الواردة في الإجراءات الأولية بصورة كافية، وبالتالي ليس لإدراج السيد آفين والسيد فريدمان على القائمة ذات الصلة ما يبرره”.

وتم تجميد الأموال والموارد الاقتصادية للرجلين بعد أن فرض المجلس الأوروبي قيوداً عقب الحرب الروسية – الأوكرانية. وكلاهما من المساهمين الرئيسيين في “ألفا جروب” التي تضم ألفا بنك أكبر بنك خاص في روسيا، وإكس5 ريتيل جروب أكبر متاجر بيع المواد الغذائية بالتجزئة.

وذكرت المحكمة أنه ما كان ينبغي إدراج المليارديرين على القائمة بين شباط / فبراير 2022 وآذار / مارس 2023.

وأعاد قرار للاتحاد الأوروبي في مارس 2023 فرض الإجراءات التقييدية على الرجلين اللذين استأنفا بشكل منفصل على ذلك القرار.

وأوضحت المحكمة أن المجلس ربما كانت لديه أسباب تثبت أن فريدمان وآفين تربطهما علاقات وثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنها لا تثبت أن الرجلين دعما الإجراءات أو السياسات ضد أوكرانيا أو أنهما دعما صناع القرار الروس ماليا.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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