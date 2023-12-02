أمريكا تتعهد من دبي بـ 5 مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر

تعهدت الولايات المتحدة بتقديم ثلاثة مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر الذي يعد أكبر صندوق دولي مخصص لدعم العمل المناخي في الدول النامية وحصل على تعهدات تزيد عن 20 مليار دولار، ليصبح مجموع تعهداتها للصندوق 5 مليارات دولار.

وقد أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس يوم السبت بعد وصولها إلى دبي لحضور قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب28) أن الولايات المتحدة تتعهد بتقديم ثلاثة مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر.

وسيكون التعهد الأمريكي الجديد، الذي كانت رويترز أول من أورده، إضافة إلى ملياري دولار أخرى قدمتها الولايات المتحدة في السابق للصندوق.

وقالت مصادر إن التعهد مرهون بتوافر الأموال. ويتعين أن يوافق الكونجرس الأمريكي المنقسم على التمويل.

وأعلنت هاريس عن التعهد في مقتبسات تم الكشف عنها مسبقا من كلمتها في كوب28. وحثت هاريس القادة على تسريع العمل وزيادة الاستثمارات والقيادة “بشجاعة وقناعة” لمعالجة تغير المناخ.

وقالت بحسب المقتبسات “اليوم أنا فخورة بأن أعلن أننا سنقدم تعهدا جديدا بثلاثة مليارات دولار لصندوق المناخ الأخضر الذي يساعد البلدان النامية في الحصول على رأس المال الذي تحتاجه للاستثمار في المرونة والطاقة النظيفة والحلول القائمة على الطبيعة”.

وقال منسقو الصندوق في تشرين الأول / أكتوبر إن الجولة الثانية الحالية من تجديد الموارد جمعت تعهدات بتقديم نحو 9.3 مليار دولار لتمويل المشاريع في المناطق المعرضة لتداعيات تغير المناخ بين عامي 2024 و2027.

ومع ذلك تقول الأمم المتحدة إن التعهدات تمثل حتى الآن تمثل نزرا يسيرا من قرابة 250 مليار دولار ستحتاجها البلدان النامية سنويا بحلول عام 2030 لمجرد التكيف مع عالم أكثر دفئا. وبالإضافة إلى دعم التكيف مع المناخ، يمول الصندوق أيضا مشروعات لمساعدة البلدان على التحول إلى الطاقة النظيفة.

وقال مسؤول أمريكي معني بالمناخ إن نائبة الرئيس ستبلغ القمة أن العالم بحاجة إلى “التأكد من جلوس الجميع إلى الطاولة، وأن الجميع يكثفون جهودهم”.

وهاريس، التي تمثل الولايات المتحدة في كوب28 بدلا من الرئيس جو بايدن، جزء من وفد أمريكي يضم أيضا مبعوث المناخ جون كيري وعشرات من كبار المسؤولين.

وقال مسؤول “كان من الضروري أن يتأكد الرئيس ونائبة الرئيس من وجود زعيم من الولايات المتحدة في مؤتمر الأطراف”، مضيفا أن هاريس تريد “التأكد من أننا نخبر العالم بقصة التقدم الذي أحرزناه في الولايات المتحدة”.