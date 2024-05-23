ألفا ظبي تتخلى عن شراء حصة أغلبية في ماتيتو

قررت شركة “ألفا ظبي القابضة” عدم المضي قدماً في صفقة الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة “ماتيتو القابضة”.

وقالت الشركة، في إفصاح على موقع سوق أبوظبي للاوراق المالية، إنها قامت بانهاء المحادثات المتعلقة بالاستحواذ المحتمل على حصة أغلبية في شركة “ماتيتو”، وذلك بعد دراسة متأنية وتحليل شامل.

وكانت “ألفا ظبي القابضة” قد أعلنت في شهر أيلول / سبتمبر 2023 عن صفقة استحواذ على حصة أغلبية في شركة “ماتيتو القابضة”، العاملة في مجال المياه ومعالجة الصرف الصحي.

وسجلت شركة “ألف ظبي القابضة” صافي أرباح بقيمة 4.6 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري.

ويبلغ إجمالي أصول الشركة نحو 147.4 مليار درهم، بينما سجلت حقوق الملكية للشركة نحو 79 مليار درهم، فيما وصل الرصيد النقدي للشركة إلى 21.5 مليار درهم.