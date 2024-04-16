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ألفا ظبي القابضة تعتزم بيع 49% من شركة الإنشاءات

يقدر حجم قطاع الإنشاءات في الإمارات بنحو 41 مليار دولار في عام 2024، ويتوقع أن يشهد هذا القطاع نمواً ليتجاوز 50 مليار دولار بحلول عام 2029.

فريق التحرير by فريق التحرير

تعتزم شركة ألفا ظبي القابضة بيع حصة 49% من شركة ألفا ظبي للإنشاءات إلى “القابضة” (ADQ)، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.

وستحتفظ ألفا ظبي القابضة بحصة قدرها 51% في شركة ألفا ظبي للإنشاءات، من خلال الشراكة الاستراتيجية مع “القابضة” (ADQ)، والتي ستستفيد من الخبرات المميزة للطرفين. وتخضع الصفقة لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك استكمال الموافقات التنظيمية.

وقال المهندس حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: “سيتيح لنا التعاون تعزيز التزامنا بالمساهمة في مسيرة التنمية، بما يمكننا من التعامل مع المشاريع الكبيرة والمعقدة والتركيز على السلامة والجودة والتسليم في الوقت المحدد”.

بدوره، قال حمد عبدالله الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لدى “القابضة” إن شركة ألفا ظبي للإنشاءات “تدخل في المرحلة الثانية من مسيرة أعمالها وجهودها الرامية لريادة تطوير أبرز المعالم والمشاريع العقارية في دولة الإمارات”.

ويقدر حجم قطاع الإنشاءات في دولة الإمارات بنحو 41 مليار دولار أمريكي في عام 2024، ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع نمواً ليبلغ أكثر من 50 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.

وحقق قطاع البناء والتشييد في أبوظبي نمواً بنسبة 14.3%، وأسهم بما يصل إلى 25 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثالث من عام 2023.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...