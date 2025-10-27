أكبر مصرف سعودي يحذر من الاستثمار بالعملات الرقمية المشفرة

أكد مصرف الراجحي السعودي؛ أكبر مصرف في المملكة من حيث القيمة السوقية وأكبر مصرف إسلامي في العالم، أن الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة مخالف للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وقال الراجحي في تغريدة عبر منصة إكس مساء أمس الأحد “استثمارك في العملات الرقمية المشفرة مخالف للأنظمة #خلك_نبيه ولا تعرّض أموالك للخطر”.

وأوضح أن “الاستثمار أو التداول في العملات والأصول الرقمية المشفرة مخالف للأنظمة ويعرض أموالك للخطر”.

منع التعامل بالعملات الرقمية

تحذر اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير التي تترأسها هيئة السوق المالية السعودية، وعضويتها تضم وزارة الداخلية السعودية، وزارة الإعلام السعودية، وزارة التجارة السعودية، والبنك المركزي السعودي، من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص من التعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية الافتراضية أو ما يُسمّى (Virtual Currencies)، لما لتلك التعاملات من عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين ومخاطر عالية كونها خارج نطاق المظلة الرقابية داخل المملكة العربية السعودية.

وتؤكد اللجنة، بحسب موقعها الإلكتروني، أن العملات الافتراضية التي ظهرت مؤخراً ومنها على سبيل المثال لا الحصر البيتكوين، لا تُعدّ عملات معتمدة في المملكة، وبالتالي فإن مزاعم المواقع المروّجة للاستثمار في تلك العملات على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بأنها جهات مرخّصة من قبل الجهات الرسمية في المملكة غيرُ صحيح.

وتنبه عموم المواطنين والمقيمين في المملكة إلى عدم الانجراف خلف دعوات تلك المواقع الإلكترونية والعروض الترويجية للاستثمار ووعود بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع لما تنطوي عليه من مخاطر رقابية وأمنية وسوقية عالية، وتوقيع عقود وهمية وطلب تحويل أموال لجهات غير معروفة.

وتؤكد أن الاستثمار والمضاربة والمشاركة في العملات الافتراضية مرتبط بمخاطر وعواقب سلبية مختلفة على المتعاملين من أبرزها كون هذا النوع من الاستثمار خارج المظلة الرقابية داخل المملكة العربية السعودية، إضافة إلى عواقب التعرض لخسائر كبيرة في رأس المال ولعمليات نصب واحتيال، وذلك بسبب محدودية المعلومات المتاحة للمستثمرين عن الاستثمار في تلك العملات وصعوبة فهم مخاطرها من قِبَل المستثمرين الأفراد، إلى جانب مخاطر استثمارية مرتبطة بالتذبّب العالي في أسعار تلك العملات والضبابية حول طريقة تقييمها، كما يترتب عليها مخاطر تشغيلية ناتجة عن احتمالية الاختراق الإلكتروني.

وتنبه المواطنين والمقيمين في السعودية إلى محاذير الاستثمار والتعامل بالعملات الرقمية الافتراضية كونها لا تُعدّ عملة معتمدة داخل المملكة ولأنه لا يتم التداول بها من خلال أشخاص مرخّص لهم في المملكة، إضافة إلى جانب شبهة استخدامها كوسيلة لتعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة نظاماً.