مع ازدياد الحاجة المتزايدة لتلبية احتياجات المياه في المملكة العربية السعودية، تبرز منظومة إنتاج الشعيبة كركيز أساسي في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

تمثل هذه المنظومة المتطورة المرحلتين الرابعة والخامسة إحدى أكبر منظومات الإنتاج على مستوى العالم، حيث تعتمد على تقنية التناضح العكسي الصديقة للبيئة والتي تعتبر الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة.



قام وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بجولة تفقدية للتأكد من جاهزية منظومة المياه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتلبية الطلب المتزايد خلال هذا الشهر الفضيل.

وكانت الجولة تحتفل بإنجازات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والتقنيات المتقدمة في إنتاج ونقل وتخزين المياه، وذلك في إطار استعدادات المملكة العربية السعودية لاستقبال شهر رمضان المبارك.



تفقد الوزير الفضلي مشروعات المؤسسة، بحضور محافظ المؤسسة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم وفريق من القيادات الوزارية.



كما قام بزيارة منظومة إنتاج الشعيبة للمرحلتين الرابعة والخامسة، والتي تُعتبر أكبر منظومة إنتاج تعتمد تقنية التناضح العكسي الصديقة للبيئة.

تصل سعتها التصميمية إلى 600 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، وتعمل بكفاءة عالية مع تقليل استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.



وقام الوزير بزيارة نظام نقل المياه من الشعيبة إلى جدة بطول يبلغ 117 كيلومترًا، بهدف زيادة موثوقية الضخ للمدينة بمعدل 600 ألف متر مكعب من المياه يوميًا.



ولاحظ الوزير الفضلي أيضًا نظام نقل “عرفات – الطائف” الذي يمتد عبر نفق خدمات طوله 12.5 كيلومتر، ويعد الأطول عالميًا. يهدف هذا النظام إلى تغذية محافظة الطائف بمياه الشرب بسعة إجمالية تبلغ 176 ألف متر مكعب يوميًا، مما يعزز إمدادات المياه في المنطقة.



وفي سياق آخر، قام الفضلي بجولة في المنظومة الابتكارية لإنتاج أيونات المغنيسيوم باستخدام تقنية النانو، والتي تعتبر تجربة مبتكرة لتحسين جودة مياه الرجيع الملحي.



تأتي هذه الابتكارات ضمن التزام المملكة بتقديم خدمات مياه عالية الجودة للمواطنين والمقيمين، وضيوف الرحمن، خلال هذا الشهر المبارك.

معالي الوزير يقف ميدانيًا على جاهزية واستعدادات منظومة المياه؛ لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم رمضان. pic.twitter.com/lraFDCk5sh — وزارة البيئة والمياه والزراعة (@MEWA_KSA) January 21, 2024