أغنى مصري ينقل أنشطة شركته العائلية إلى أبوظبي

تتهافت البنوك الاستثمارية العالمية على أبوظبي في الوقت نفسه الذي تنجذب فيه صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة وشركات العملات المشفرة ومديري الأصول إلى المدينة.

وفي هذا الإطار، ذكرت وكالة “بلومبيرغ” أن أغنى رجل أعمال مصري الملياردير ناصف ساويرس يقوم بنقل أنشطة شركته العائلية إلى أبوظبي، ليلتحق بعدد من أبرز المستثمرين الذي يؤسسون شركات في العاصمة الإماراتية.

ويعتزم ساويرس نقل مكاتب “مجموعة إن إن إس” إلى سوق أبوظبي العالمي الذي يعتبر المركز المالي الدولي للإمارة، شرط الحصول على موافقة الجهات التنظيمية. وتسعى “إن إن إس” إلى شراء حصص كبيرة في عدد من الشركات، بشكل أساسي في أوروبا والشرق الأوسط وأميركا الشمالية، بحسب المجموعة.

ويعتبر ساويرس أغنى رجل في مصر، وتبلغ ثروته الصافية حوالي 7.6 مليار دولار، وفقاً لمؤشر “بلومبيرغ للمليارديرات”. ويملك ساويرس استثمارات في شركة الملابس الرياضية الألمانية “أديداس” وفي نادي كرة القدم الإنجليزي أستون فيلا.

ويتطلع ساويرس إلى التوسع انطلاقاً من أبوظبي تمتلك صناديق ثروة تشرف على أكثر من تريليون دولار. وأدرجت شركة “أو سي آي” الهولندية للكيماويات، حيث يشغل ساويرس منصب رئيس مجلس الإدارة، مشروعها المشترك للأسمدة مع شركة “بترول أبوظبي الوطنية” (أدنوك) في الإمارة أواخر عام 2021. كما تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تستقطب فيه الإمارات العربية المتحدة عمالقة الاستثمار، من راي داليو إلى آلان هوارد، لإنشاء مكاتب في عاصمتها.

وقال ساويرس في بيان: “يسعدني أن أعلن عن التزامنا طويل الأمد تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة وسوق أبوظبي العالمي على وجه الخصوص”. وأشار إلى أن “أهمية دولة الإمارات بالنسبة إلى النظام المالي العالمي، تجعل مجموعة (إن إن إس) تعتقد أن انتقال أنشطتها الرئيسية إلى دولة الإمارات سيسهم في زيادة تطوير ونمو محفظتها وأنشطتها الأساسية”.

وسيستمر ساويرس في منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة “إن إن إس” بعد هذا الانتقال.

وقد أعلن سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، الأسبوع الماضي عن التزام 14 مؤسسة مالية كبرى تدير أصولاً بقيمة 452 مليار دولار أمريكي بتأسيس عمليات جديدة في سوق أبوظبي العالمي، كما ذكر السوق في بيان على موقعه الإلكتروني.

وقد أنشأ راي داليو فرعاً لمكتب عائلته في عاصمة الإمارات العربية المتحدة، في حين افتتحت شركة بريفان هوارد لإدارة الأصول، وهي واحدة من أكبر صناديق التحوط في العالم، مركزاً في سوق أبوظبي العالمي.

ويأتي توسع بنك جيه بي مورغان بعد حوالي شهر من تصريح جيمس جورمان، الرئيس التنفيذي لمورغان ستانلي، للمحللين بأن البنك يخطط لفتح موقع في أبوظبي. وفي وقت سابق من هذا العام، قالت مجموعة جولدمان ساكس إنها ستفتتح مكتبًا في العاصمة سيركز في البداية على إدارة الأصول.

وقال آلان هوارد، المؤسس المشارك لشركة “بريفان هوارد” لإدارة الأصول: “إن القواعد التنظيمية القوية في أبوظبي وسيادة القانون والضرائب التفضيلية، يمثل إغراءً للشركات المالية التي تنتقل إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن هذا المكان، يمكنك رؤية بنك اليابان في بداية اليوم، وفي نهاية اليوم، يمكنك رؤية بنك الاحتياطي الفيدرالي. بمجرد أن يأتي المزيد من صناديق التحوط الكبرى إلى هنا، يمكن أن يؤدي ذلك إلى اضطرار البنوك إلى إرسال أفضل موظفيها”.