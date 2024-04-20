يُجري مجموعة من المستثمرين، بقيادة شركة “إعمار” العقارية الإماراتية، مفاوضات مع الحكومة التايلاندية لبناء برج عملاق متعدد الاستخدامات في بانكوك، العاصمة، ومن المتوقع أن يُصبح هذا البرج أطول مبنى في العالم.

والتقى رئيس الوزراء التايلاندي، سريتا تافيسينا، مع وفد من شركة “إعمار” وبرود Broad” و”فاتون Vatone”، وشركات أخرى من الشرق الأوسط والصين، لمناقشة خطط بناء “أطول مبنى في العالم” في تايلاند، وفقًا لما ذكرته بلومبرج.

وتشتهر شركة “إعمار” العقارية الإماراتية، بتصميم وبناء برج خليفة في دبي، وهو أطول مبنى في العالم حالياً.

وأوضح مؤسس الشركة، محمد العبار، أن المشروع الجديد في تايلاند لن يتم تطويره من قبل الشركة المساهمة المدرجة في البورصة، بل من قبل مجموعة من المستثمرين، بمن فيهم هو شخصياً.

وأكد العبار، أن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى، وأنّ تصميم وبناء “برج شاهق الارتفاع” قيد البحث.

ووفقًا لتغريدة من سريتا، وهو قطب عقاري بارز وأحد داعمي فكرة “المجمعات الترفيهية” المتكاملة التي تضم كازينوهات، سيضم المشروع المخطط له مركزًا تجاريًا ضخمًا ومكاتب وفندقًا ومجمعًا ترفيهيًا، بالإضافة إلى مركز مالي.

وأشار سريتا إلى أن “هذا المشروع سيقدم قيمة استثمارية كبيرة وجذبًا سياحيًا هائلاً” مضيفًا أن المستثمرين سيقومون بدراسة تفاصيل المشروع بشكل أعمق واقتراح خطة استثمارية لاحقًا.

وشدد على أن “تشجيع الاستثمار من القطاع الخاص يُعد عاملًا رئيسيًا لتحفيز اقتصاد البلاد وخلق فرص عمل للشعب”.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الحكومة التايلاندية، تشاي واشارونكي، اهتمام مجموعة المستثمرين بإقامة “مشروع ضخم” في بانكوك.

ونقل عن رئيس الوزراء التايلاندي قوله للمستثمرين: “أود أن أرى مبنىً هنا أطول من أي مبنى في دبي”.

ولم يرفض المستثمرون التحدي، مما يفتح الباب أمام إمكانية تشييد أطول مبنى في العالم في تايلاند، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرج.

وقد التقى رئيس الوزراء التايلاندي بكبار المسؤولين التنفيذيين من أكثر من 60 شركة للترويج للاستثمارات الأجنبية في قطاعات ذات قيمة عالية لرفع معدل النمو في البلاد، الذي انخفض إلى متوسط أقل من 2٪ خلال العقد الماضي.

وقال سريتا، إن قطاع السياحة يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد التايلاندي، حيث يُساهم بنسبة 12% من إجمالي الناتج المحلي، ومن المتوقع أن يلعب مشروع البرج الجديد دورًا هامًا في جذب المزيد من الزوار إلى البلاد.

والجدير بالذكر أن شهدت تايلاند هذا العام انتعاشًا ملحوظًا في قطاع السياحة، حيث ارتفع عدد الزوار الأجانب الوافدين بأكثر من 40% ليصل إلى حوالي 11 مليون سائح، وذلك بفضل برامج الإعفاء من التأشيرة وتخفيف قيود السفر، مما أدى إلى جذب المسافرين من مختلف أنحاء العالم. وتسعى البلاد جاهدة لاستقبال ما بين 35 و40 مليون سائح أجنبي خلال العام الحالي، وهو رقم قريب من أعلى مستوى لها قبل جائحة كورونا، حيث استقبلت 40 مليون زائر في عام 2019.