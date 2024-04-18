أصول الصناديق الاستثمارية في السعودية تتجاوز 122 مليار ريال

أظهرت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي أن أصول الصناديق الاستثمارية المحلية والأجنبية في السوق السعودية ارتفعت بنسبة 5% بواقع 5.4 مليار ريال إلى 122,578 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من العام 2023 ارتفاعاً من 117,117 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام نفسه.

وفي ما يأتي أبرز نتائج النشرة الإحصائية للبنك المركزي السعودي:

نمت الأصول المحلية بنسبة 7% تقريباً بواقع 6,348 مليار ريال، ليبلغ إجماليها نحو 101,182 مليار ريال، 82.5% من إجمالي الأصول للصناديق الاستثمارية.

ارتفعت أعداد المشتركين بنسبة 4% ليبلغ إجماليهم نحو 1,080,455 مليون مشترك بنهاية الربع الرابع 2023.

حققت أعداد الصناديق العاملة نمواً بنسبة 3% تقريباً ليبلغ إجماليها 291 صندوقاً استثمارياً.

بلغ إجمالي أصول الصناديق الأجنبية نحو 21,396 مليار ريال، لتشكل ما نسبته نحو 17.5% تقريباً من إجمالي الأصول للصناديق الاستثمارية.

بلغ إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية (المفتوحة) نحو 93,298 مليار ريال، وبعدد صناديق بلغت 267 صندوقاً.

بلغ إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية (المغلقة) نحو 29,279 مليار ريال، وبعدد صناديق 24 صندوقاً.

وتوزعت أصول الصناديق الاستثمارية حسب نوع الاستثمار على 9 أنواع استثمارية متنوعة كالآتي:

· أصول “الأسهم المحلية” بقيمة 27,904 مليار ريال، شكلت 22.8% تقريباً من إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية.

أصول “الاستثمارات العقارية” بقيمة 24,730 مليار ريال، شكلت 20.2% تقريباً من إجمالي الأصول الاستثمارية.

أصول الاستثمارات في “أدوات نقدية محلية” بقيمة 23,767 مليار ريال بنسبة 19.4% تقريباً من الإجمالي.

أصول الاستثمارات في “أدوات نقدية أجنبية” بقيمة 14,525 مليار ريال شكلت 11.8% تقريباً من الإجمالي الأصول الاستثمارية.

أصول الاستثمارات في “صكوك وسندات محلية” بقيمة 13,787 مليار ريال شكلت 11.2% تقريباً من الإجمالي.

أصول الاستثمارات في “أصول محلية أخرى” بقيمة 10,994 مليار ريال شكلت 9% تقريباً من الإجمالي.

أصول الاستثمارات في “أسهم أجنبية” بقيمة 3,497 مليار ريال شكلت 2.9% تقريباً من الإجمالي.

أصول الاستثمارات في “سندات أجنبية” بقيمة 2,711 مليار ريال شكلت 2.2% تقريباً من الإجمالي.

أصول الاستثمارات في “أصول أجنبية أخرى” بقيمة 663 مليون ريال.