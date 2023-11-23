أرباح قياسية لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تتجاوز 28 مليار درهم

سجلت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية صافي أرباح قياسية بقيمة 28.3 مليار درهم بارتفاع 91% لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 حزيران / يونيو 2023، فيما نمت الأصول بنسبة 6.5% لتصل إلى رقم قياسي بلغ 1,252 تريليون درهم.

كما حققت المؤسسة إيرادات قياسية بلغت 145.1 مليار درهم بارتفاع نسبته 20 في المائة بزيادة قدرها 24 مليار درهم مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء هذا الأداء الجيد نتيجة الارتفاع الكبير في نشاطات السفر والسياحة الذي انعكس على قطاع المواصلات والقطاعات الأخرى، والقفزة النوعية في إيرادات الخدمات المالية والمصرفية نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة ونمو الطلب على الإقراض. وبشكلٍ عام نمت الإيرادات بوتيرة أسرع من التكاليف التشغيلية، ما أدى إلى زيادة هامش الأرباح.

وارتفعت مساهمات كل من الخدمات المالية بمقدار 8.2 مليار درهم والمصرفية والمواصلات 7.7 مليار درهم. كما أظهرت نشاطات قطاعي العقارات والضيافة أداءً قوياً، في حين أدى تراجع أسعار السلع الأساسية إلى انخفاض الأرباح في مجال إنتاج النفط والغاز والألمنيوم مقارنةً بأرباح العام الماضي المسجلة في الفترة نفسها. وبلغ صافي الأرباح المنسوب إلى حاملي الأسهم 22.6 مليار درهم. ونمت الأصول بنسبة 6.5 في المائة لتصل إلى رقم قياسي بلغ 1,252 تريليون درهم مدفوعةً بشكلٍ رئيسي بنمو حجم الأصول لدى المصارف. وارتفعت المديونيات لتصل إلى 974.5 مليار درهم من خلال الارتفاع الكبير في ودائع عملاء البنوك بينما انخفض الاقتراض غير البنكي والمديونيات المتعلقة بالإيجار بنسبة 5.7 في المائة. وارتفعت حصة المجموعة من حقوق المساهمين بنسبة 4.2 في المائة لتصل إلى رقم قياسي جديد بلغ 225.7 مليار درهم.

وقال محمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: «شهدت المجموعة تسارع أعمالها ومواصلة ارتفاع إيراداتها وربحيتها لمستويات غير مسبوقة، من خلال الأداء القوي عبر القطاعات والمساهمة الاستثنائية من قطاعي المواصلات والخدمات المالية والمصرفية. وقد استفادت المجموعة بشكلٍ واضح، من الزخم الاقتصادي القوي الذي تشهده الإمارة”.

