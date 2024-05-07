صفقة على ردار أرامكو بـ 1.06 مليار دولار.. شبكة محطات شل في ماليزيا

تجري عملاقة النفط السعودي “أرامكو“، محادثات للاستحواذ على وحدة محطة الوقود التابعة لشركة شل في ماليزيا، حسبما ذكرت رويترز نقلا عن 4 مصادر تقول إنها على علم بالأمر.

صفقة لأرامكو قيمتها 1.06 مليار دولار

عملية الاستحواذ المحتملة، والتي ستمثل دخول شركة النفط العملاقة “أرامكو” (Aramco) إلى سوق الوقود الماليزية، قد تصل قيمتها إلى 1.06 مليار دولار.

وقال أحد المصادر، إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق نهائي في الأشهر المقبلة، بعد المحادثات التي يقال إنها بدأت في أواخر عام 2023.

شبكة محطات شل في ماليزيا

وتعد الأعمال المملوكة لشركة “شل“، ثاني أكبر شبكة من نوعها في ماليزيا. وتمتلك شركة الطاقة العملاقة “شل”، المدرجة في لندن ما مجموعه 950 محطة وقود في جميع أنحاء ماليزيا، وفقا لموقعها على الإنترنت.

وتخطط شركة “شل”، لتصفية 500 محطة وقود هذا العام، والعام المقبل كجزء من حملة الترشيد التي يقودها الرئيس التنفيذي وائل صوان.

وهي حاليًا بصدد التخارج من منشأتها للتكرير والبتروكيماويات في سنغافورة. ويأتي البيع المحتمل لأعمال بيع الوقود بالتجزئة في ماليزيا في أعقاب بيع مصفاة التكرير التابعة لها في سنغافورة، والتي تزود الشبكة، وفقًا لأحد المصادر.

مشروعات أرامكو في ماليزيا

وتمتلك شركة النفط العملاقة “أرامكو” حصة 50% في مصفاة بينجيرانج في جوهور بماليزيا، بموجب مشروع مشترك مع بتروناس.

وينتج المجمع ما يصل إلى 300 ألف برميل من النفط يوميا مخصصة للاستهلاك المحلي والتصدير.

خطة Aramco بسوق بيع الوقود بالتجزئة

وعالميا، تتخذ شركة النفط السعودية العملاقة خطوات في سوق بيع الوقود بالتجزئة منذ بعض الوقت، فقد أكملت “Aramco”، مؤخرًا استحواذها على حصة 100٪ في شركة توزيع الوقود التشيلية Esmax Distribución، مما يمثل دخولها في تجارة الوقود بالتجزئة في أمريكا الجنوبية، في مارس.

وحسب تقارير اقتصادية، تفكر “أرامكو” أيضًا في الدخول إلى قطاع بيع الوقود بالتجزئة في جنوب شرق آسيا وأفريقيا، حيث تتطلع إلى الاستفادة من البلدان ذات الاقتصادات سريعة النمو.

وفي أواخر العام الماضي، وقعت ” Aramco”، اتفاقية ملزمة للاستحواذ على حصة 40% في شركة بيع النفط بالتجزئة “غاز آند أويل”، باكستان.

كما أنشأت شركة تابعة لشركة أرامكو السعودية للتجزئة في عام 2018 كجزء من استراتيجية لتعزيز قيمتها في مجال المصب على مستوى العالم.

محليا، أطلقت ” Aramco” في عام 2021 مع شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال إنيرغي شبكة مشتركة للبيع بالتجزئة في إطار مشروع مشترك بنسبة 50-50 يخطط لاستثمار مليار دولار حتى عام 2025.

ويهدف المشروع المشترك بين “Aramco”، وتوتال إنيرغي، إلى توسيع عروض بيع الوقود بالتجزئة في المملكة.