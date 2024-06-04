أرامكو تخطط لتنظيم جولات ترويجية في أمريكا وبريطانيا للطرح الثانوي

يبدأ “كبار المسؤولين التنفيذيين” من شركة “أرامكو” السعودية، زيارة إلى لندن، والولايات المتحدة، في جولة ترويجية لجذب اهتمام المستثمرين الأجانب بصفقة بيع أسهم ثانوية لشركة النفط العملاقة بقيمة 12 مليار دولار، حسبما ذكرت بلومبرغ نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر.

وتُشكّل الأسهم المقرر طرحها حوالي 0.64% من إجمالي أسهم شركة “أرامكو”، مما يعني أن خزانة المملكة قد تشهد تدفقًا يصل إلى 43.5 مليار ريال سعودي إذا أغلق السعر عند أعلى النطاق.

أرامكو تنظم جولات ترويجية في لندن وأمريكا

ومن المتوقع أن يحضر أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة “أرامكو” عملاق النفط السعودي، “واحدًا على الأقل من الأحداث في لندن هذا الأسبوع”، كما سيحضر المدير المالي زياد المرشد أيضًا جولة لندن من الحملة الترويجية.

ومن المقرر إجراء حملة ترويجية “منفصلة” في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير بلومبرغ، دون تقديم مزيد من المعلومات حول الموقع الدقيق، أو الجدول الزمني للأحداث الأمريكية.

وقالت المصادر، إن الشركة السعودية التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 1.8 تريليون دولار تخطط لعقد سلسلة مؤتمرات منفصلة للمستثمرين في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه يمكن للمؤسسات الاستثمارية تقديم طلبات الاكتتاب في الطرح الذي بدأ أمس الأحد.

تغطية الطرح والطلب الخارجي لم يعلن حتى الآن

وبالفعل تمت تغطية الطرح بعد ساعات قليلة من إطلاقه، وللآن لم يتضح حجم الطلب الخارجي على هذه الأسهم مقارنة بالطلب المحلي عليها.

يذكر أن “أرامكو”، بدأت الاثنين، تلقي طلبات الاكتتاب من المؤسسات الاستثمارية، وتستمر حتى الخميس المقبل، في حين تبدأ الثلاثاء، تلقي طلبات الاكتتاب من الأفراد في شريحة تبلغ 154.5 مليون سهم، وحتى الأربعاء.

النطاق السعري للطرح

وكانت شركة الأهلي المالية، مدير الاكتتاب للطرح أعلنت تحديد النطاق السعري للطرح بين 26.7 ريال و29 ريالا للسهم، ولتمكين مدير الاستقرار السعري من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي، منحته الحكومة خيار شراء (خيار التخصيص الإضافي) بحيث يجوز له أن يشتري من الحكومة أسهم لا تتجاوز 10 % من مجموع عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي.