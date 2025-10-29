أرامكو تستحوذ على إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة أرامكو السعودية، مساء أمس الثلاثاء، عن توقيع مذكرة أحكام غير ملزمة تحدد الأحكام الرئيسة لأرامكو للاستحواذ على حصة أقلية مؤثرة في هيوماين، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، والرائدة لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي الشاملة على مستوى العالم.

وسيسهم صندوق الاستثمارات العامة؛ صندوق الثروة السيادي للمملكة، وشركة أرامكو العملاقة للنفط بالأصول والإمكانات والكوادر المهنية في مجال الذكاء الاصطناعي في شركة هيوماين، بكونهما مساهمين فيها، وسيستمر الصندوق في امتلاك أغلبية أسهم الشركة، ويهدف ذلك إلى تمكين التوسع السريع لعمليات هيوماين وتعزيز القيمة والنمو في قطاع الذكاء الاصطناعي، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

ومن المتوقع أن تُعزز الصفقة المقترحة مكانة المملكة بصفتها مركزاً عالمياً لتمكين أفضل تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، وجذب الفرص والكفاءات الاستثمارية في القطاع.

وقال نائب المحافظ، رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد بن عبدالرحمن الحميّد “من خلال توحيد أصول الذكاء الاصطناعي الخاصة بصندوق الاستثمارات العامة وأرامكو السعودية ضمن هيوماين، فإننا نعمل على تعزيز الكفاءات الوطنية والابتكار والملكية الفكرية في مجال الذكاء الاصطناعي، مع تكامل وتسريع فرص الاستثمار المستقبلية، تتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لتعزيز مكانة المملكة مركزاً دولياً تنافسياً للذكاء الاصطناعي، ومحوراً رائداً لجهود إعادة تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي العالمي”.

وقال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر “نحن متحمسون جداً في أرامكو السعودية للتحوّل الرقمي وانتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمالنا، فالذكاء الاصطناعي يغيّر العالم، ولذلك نستفيد من قوة الذكاء الاصطناعي لتحقيق تحوّل في أعمالنا داخل المملكة وخارجها، كما نسخّره لإدارة الانبعاثات لتعزيز جوانب البيئة والاستدامة، والمحافظة على قدرتنا التنافسية من خلال نماذج عمل ومشاريع مبتكرة تتميز بها أرامكو السعودية، أيضًا شراكتنا في (هيوماين) تعزز إسهامنا في قيادة التحوّل في الذكاء الاصطناعي بالمملكة على نطاق أوسع، فكما هو معروف، المملكة لديها تطلعات طموحة للغاية في الذكاء الاصطناعي، وفي الوقت نفسه، هناك نمو متوقع للطلب على الطاقة يحركه التوسع العالمي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتظل أرامكو السعودية في مكانة متميّزة للاستفادة من الفرص والعوائد العديدة التي يتيحها ذلك النمو”.

ويستثمر صندوق الاستثمارات العامة بشكل فاعل في شراكات البنية التحتية والذكاء الاصطناعي؛ لتطوير القطاعات الاستراتيجية المهمة في المملكة ومواصلة توطين التقنيات الحديثة، في إطار دور الصندوق في دفع تطوير وتنويع الاقتصاد المحلي. وتستفيد استراتيجية الصندوق في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي من مكانة المملكة بصفتها مركزاً عالمياً تنافسياً في القطاع، من خلال الاعتماد على الابتكار وبناء القدرات.

وتدعم خبرة أرامكو الواسعة في هذا المجال تقديم حلول جذرية، وعند إتمام الصفقة، من المتوقع أن تستفيد أرامكو السعودية من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لدى هيوماين لتحويل إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى تطبيقات صناعية، مما يعزز منظومة أعمالها وعملياتها العالمية بشكل أكبر.

وتعمل هيوماين، التي أُطلقت في مايو/أيار 2025، على بناء مجموعة شاملة من القدرات الخاصة بالذكاء الاصطناعي ضمن أربعة مجالات أساسية تشمل: مراكز البيانات من الجيل التالي، والبنية التحتية ذات قدرات الأداء الفائقة والحوسبة السحابية، ونماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة بما فيها أحد أقوى النماذج الكبيرة متعددة الوسائط للغة العربية في العالم، إضافة إلى حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة.

وقد نُقلت مؤخرًا الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، إلى شركة هيوماين، فعزز ذلك قدرات الشركة بشكل أكبر، وبما يتماشى مع استراتيجية الصندوق في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.

وتخضع مذكرة الأحكام غير الملزمة لتوقيع الاتفاقيات الملزمة وللموافقات التنظيمية المعمول بها و/أو الشروط المعتادة الأخرى.

ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه صندوق الاستثمارات العامة إلى بناء محفظة استثمارية ضخمة تغطي مختلف القطاعات خارج وداخل المملكة ليكون مؤثراً على مستوى العالم، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.