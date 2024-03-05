أرامكو السعودية من المرشحين لشراء معظم أصول بافيليون إنرجي

ذكرت وكالة رويترز اليوم الثلاثاء نقلا عن بعض مصادرها المطلعة، إن شركة تماسيك القابضة الخاصة المحدودة السنغافورية، قامت بإدراج شركتي الطاقة العملاقتين أرامكو السعودية وشل ضمن قائمة تضم عددا قليلا من الشركات المرشحة لشراء معظم أصول شركة بافيليون إنرجي.

وأضافت المصادر أن عملية البيع تأتي بعدما أسست شركة الاستثمار السنغافورية شركة بافيليون إنرجي منذ 10 أعوام تقريبا للتركيز على الاستثمارات المرتبطة بالغاز الطبيعي المسال، وأيضا مع انخفاض الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا بأكثر من 40% منذ منتصف آب / أغسطس، بما قد يؤثر على قيمة الصفقة.

كما أشارت المصادر إلى أن الشركة السنغافورية تعكف على تقييم عروض لبيع أصول شركة بافيليون إنرجي باستثناء وحدة خطوط أنابيب الغاز، وقد تكون جولة العطاءات النهائية خلال الأسابيع المقبلة، وذلك قبل ترسية الصفقة إذا كان السعر مناسبا.

وأوضحت المصادر أنه بالنسبة لشركة أرامكو السعودية، فإن عملية الاستحواذ قد تساعدها في إطلاق نشاطها للغاز الطبيعي المسال.