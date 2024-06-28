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أرامكو السعودية تسعى لشراء 10% من هورس باور تراين

من المرجح أن يتم تقييم شركة “هورس باور تراين” بنحو 7.4 مليار يورو (7.9 مليار دولار)، مع احتفاظ “رينو” و”جيلي” بحصة 45% لكل منهما

فريق التحرير by فريق التحرير

نقلت وكالة “بلومبيرغ” عن مصادر مطلعة أن شركة “أرامكو السعودية” تسعى للاستحواذ على حصة تبلغ نحو 10% في “هورس باور تراين”، وهو  مشروع مشترك بين شركتي “رينو” الفرنسية و”جيلي” الصينية لتصنيع محركات سيارات تعمل بالاحتراق الداخلي وهجينة، وهي حصة أصغر مما كانت تستهدف في الأصل أكبر شركة نفط في العالم.

ومن المرجح أن يتم تقييم شركة “هورس باور تراين” بنحو 7.4 مليار يورو (7.9 مليار دولار)، مع احتفاظ “رينو” و”جيلي” بحصة 45% لكل منهما، حسب ما قال الأشخاص المطلعون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم قبل إتمام الاتفاقية، مضيفين أن الإعلان عن إتمام العملية قد يصدر بحلول نهاية الشهر.

وعقب نشر الخبر، عوضت أسهم “رينو” خسائرها، ليرتفع سعر السهم 1%، لتصل مكاسبه إلى 27% منذ بداية العام.

وقد أعلنت الشركات الثلاث العام الماضي عن خطط لتصنيع محركات تعمل بالاحتراق الداخلي وهجينة من خلال مشروع مشترك. وقالت “أرامكو السعودية” حينها إنها تخطط لامتلاك ما يصل إلى 20% من الشركة.

ورفض متحدثون باسم “رينو” و”جيلي” و”أرامكو السعودية” التعليق.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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