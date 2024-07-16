أرامكو السعودية تستحوذ على 50% من “الهيدروجين الأزرق”

استحوذت “أرامكو السعودية” على حصة 50% في شركة “الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية” التابعة لـ”إير برودكتس قدرة” ومقرها في الجبيل، في صفقة تتضمن أيضاً خيار شراء الهيدروجين والنيتروجين.

وقد وقعت أرامكو السعودية اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصص ملكية في شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة إير برودكتس قدرة، ومقرها الجبيل. وتتضمن الصفقة، التي تخضع لشروط الإغلاق النهائية، أيضاً خيار شراء الهيدروجين والنيتروجين لصالح أرامكو السعودية.

وتتوقع أرامكو السعودية أن يسهم استثمارها في شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية في تأسيس شبكة هيدروجين منخفضة الكربون في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، لتخدم العملاء المحليين والإقليميين. وعند إتمام الصفقة، يُتوقع أن تمتلك كلٌ من أرامكو السعودية، وإير برودكتس قدرة، -وهي مشروع مشترك بين أير برودكتس، وقدرة للطاقة- حصة قدرها 50% في شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية.

وقال النائب التنفيذي للرئيس للإستراتيجية والتطوير المؤسسي بأرامكو السعودية، الأستاذ أشرف الغزاوي: “يسلّط هذا الاستثمار الضوء على طموح أرامكو السعودية لتوسيع محفظتها من الطاقات الجديدة، وتنمية أعمالها في مجال الهيدروجين منخفض الكربون. ونحن سعداء بأن نمضي مع إير برودكتس قدرة قدمًا في هذا المسار، ونعتقد أن هناك فرصاً تجارية واعدة للهيدروجين منخفض الانبعاثات. ونطمح إلى الاستفادة من قدراتنا المتنامية في مجال احتجاز الكربون وتخزينه، وخبرتنا الفنية في مجال الهيدروجين، سعياً لدعم إنشاء سوق مزدهرة للهيدروجين منخفض الكربون، مما قد يساعد على إرساء أسس نظام الطاقة في المستقبل”.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة إير برودكتس قدرة، الدكتور سمير سرحان: “نواصل توسيع شراكتنا الراسخة مع أرامكو السعودية، والعمل على تسريع نمو اقتصاد الهيدروجين، وحثّ جهودنا معاً لإنشاء أكبر شبكة للهيدروجين في الشرق الأوسط والتي من المتوقع أن تخدم الصناعات التكريرية والكيميائية والبتروكيميائية”.

ومن المقرر أن تبدأ شركة الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية المصمَّمة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون عن طريق احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون، أعمالها التجارية بما يتماشى مع أنشطة أرامكو السعودية لاحتجاز الكربون وتخزينه.