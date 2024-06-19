“أديتم” الإماراتية تطلق 4 صناديق استثمارية

أطلقت شركة “أديتم” لإدارة الاستثمارات المحدودة أربعة صناديق استثمارية عامة تعمل كوحدات استثمارية ضمن هيكل الصندوق الاستثماري الشامل لشركة “أديتم” في مركز دبي المالي العالمي.

ويأتي هذا الإطلاق بدعم من بنك ستاندرد تشارترد الذي يعمل كمدير للصندوق الاستثماري وأمين لحفظ الأصول. ويمثل هذا الإطلاق إنجازاً بارزاً كونه أول هيكل لصندوق استثماري متاح للمستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل اللوائح التنظيمية الجديدة لصناديق الاستثمار العامة في الإمارات.

وبالإضافة إلى استيعاب الصناديق الاستثمارية الخاصة بشركة “أديتم”، يوفر الهيكل حلاً فعالاً للصناديق المحلية المُدارة من قبل مديري الاستثمارات الدوليين لتقديمها للمستثمرين في الإمارات. وحتى الآن، نجحت “أديتم” في تسجيل عشرة صناديق ضمن هذا الهيكل المُبتكر، حيث تلقت أربعة صناديق منها تمويلاً أولياً في شهر أيار / مايو، بينما يوجد حالياً صندوق إضافي في مرحلة التأسيس.

وتعتزم الشركة طرح استراتيجية استثمار عالمية في الدخل الثابت وصندوق استثمار متعدد الأصول متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال الأسابيع القادمة.

ويعكس إطلاق شركة “أديتم غلوبال أكسس آي سي سي” التزام الشركة بالابتكار والقدرة على التكيف في بيئة تنظيمية متغيرة، ما يعزز مكانتها كشركة متخصصة في قطاع إدارة الأصول.