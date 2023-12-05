أدنيك الإماراتية تستحوذ على كارافيل الفرنسية

استحوذت مجموعة “أدنيك” (مركز أبوظبي الوطني للمعارض)، على مجموعة “كارافيل” أحد أقطاب القطاع السياحي في فرنسا، حيث تمت الصفقة بين “أدنيك” والمالك السابق شركة الأسهم الخاصة “إيكويستون بارتنرز”.

ويتماشى الاستحواذ على مجموعة “كارافيل” التي تقدّم عروض سفر لعملائها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مع استراتيجية مجموعة أدنيك الرامية إلى تعزيز التنويع ضمن قطاعاتها الأساسية، حيث ستسعى مجموعة أدنيك لتمكين “كارافيل” من النمو والتوسع في أسواق وقطاعات جديدة وتزويدها بإمكانية الوصول إلى محفظتها من الأصول والخبرات والموارد في قطاع السياحة.

ومن شأن عملية الاستحواذ تعزيز الهوية السياحية لإمارة أبوظبي، وتعزيز مساهمة قطاع السفر والسياحة في الاقتصاد المحلي، لتعزز أبوظبي مكانتها وجهةً عالميةً للسياحة وللثقافة والترفيه والأعمال.

وتضيف مجموعة أدنيك من خلال استحواذها على “كارافيل” اسماً جديداً إلى محفظتها السياحية القائمة، والتي تضم شركة سياحة 365 والشركات التابعة لها وهي؛ كابيتال إكسبيرينس، وكابيتال ترافيل، وكابيتال هوليدايز، والاتحاد للعطلات، وكابيتال درايف.

واعتبر حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، أن “الاستحواذ على كارافيل خطوة استراتيجية مهمة لمجموعة أدنيك، في وقت نواصل فيه تنفيذ استراتيجيتنا للتوسع العالمي، لتعزيز مكانة إمارة أبوظبي كوجهة للسياحة العالمية، كون كارافيل شركة ناجحة للغاية، ولها سجل حافل في توفير عروض الرحلات والعطلات للعملاء في فرنسا وجميع أنحاء أوروبا ومنطقة البحر الكاريبي، وهذا بلا شك يتناسب بشكل كبير مع رؤية مجموعة أدنيك للنمو، والاستثمارات ذات الصلة بالقطاع، وخصوصاً في أوروبا التي تمتلك فيها أدنيك مجموعة شركات رحلات سياحية.”

وقال آلان دي ميندونكا، الرئيس التنفيذي لشركة كارافيل: “يشكل هذا الاستحواذ فرصة كبيرة لتعزيز النمو والحفاظ على استدامته، حيث نتطلع إلى العمل مع مجموعة أدنيك لإنجاز رؤيتنا المشتركة في تحقيق التميز عبر تقديم تجارب عطلات لا تُنسى لعملائنا، وصناعة علامة تجارية سياحية تربط بنجاح بين أوروبا وأبوظبي”.

وبدوره، قال جيلوم جاكو، رئيس “إيكويستون بارتنرز”: “أصبحت كارافيل الآن جاهزة للانتقال إلى مرحلة جديدة وحاسمة في مسيرة تطورها. وبفضل دعمنا المستمر، حققت الشركة تحولاً ملحوظاً، حيث تطورت لتغدوا حالياً شركة حيوية ذات إمكانات دولية واعدة”.

ويشار إلى أن إتمام الصفقة سيبقى خاضعاً للموافقات التنظيمية وباقي الإجراءات المعتادة.