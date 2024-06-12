"أدنوك" تقترب من الفحص النافي للجهالة لصفقة "كوفيسترو" الألمانية بـ 12 مليار دولار

تقترب شركة أبوظبي الوطنية للبترول “أدنوك” (ADNOC)، من الحصول على حق الفحص النافي للجهالة لشركة الكيماويات الألمانية “كوفيسترو“، كجزء من العرض المحسن الذي قدمه عملاق الطاقة الإماراتي للاستحواذ على الشركة الألمانية، وفق مصادر مطلعة على الصفقة.

ونقلت بلومبرغ، عن المصادر قولها، إن هناك وجود زخم جديد للمحادثات المستمرة بين شركتي “أدنوك“، و”كوفيسترو”، منذ أكثر من عام بشأن الصفقة.

“أدنوك” ترفع عرضها لشراء “كوفيسترو” إلى 12 مليار دولار

وأضافت المصادر، أن الشركة الألمانية تخطط لعقد اجتماع لمجلس الإشراف، اليوم الأربعاء، لمناقشة الموضوع، مضيفة أن الشركتين حققتا تقدما خلال الأسابيع الأخيرة بشأن عدد من النقاط الأساسية في الصفقة.

وأشارت “أدنوك”، إلى احتمال رفع قيمة عرضها غير الملزم لشراء الشركة مقابل 60 يورو للسهم بقيمة إجمالية 11.3 مليار يورو (12 مليار دولار) إذا تمت عملية الفحص النافي للجهالة بشكل جيد.

سهم “كوفيسترو” يرتفع 6.7% نتيجة تقدم المفاوضات

وارتفع سعر سهم “كوفيسترو”، بعد هذه التصريحات خلال تعاملات الثلاثاء، بنسبة 7.6%، ثم تقلصت مكاسبه إلى 6.7% بحلول الساعة العاشرة و48 دقيقة صباحا في فرانكفورت، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى حوالي 9.8 مليار يورو.

وقالت بعض المصادر، إن عملية الفحص العميق النافي للجهالة، إذا حصلت عليه “ADNOC”، قد تتم خلال الشهر الحالي، ولن تظهر أي عثرات محتملة قبل يوليو المقبل.

وتأمل “كوفيسترو”، أن تؤدي العملية إلى زيادة قيمة عرض “ADNOC”، بما يتراوح بين يورو واحد، و2 يورو للسهم الواحد، بحسب أحد المصادر.

رفض عرض “ADNOC” الأول لانخفاض قيمته

وكانت “أدنوك” قد قدمت في البداية عرضا رسميا لشراء “كوفيسترو”، مقابل 55 يورو للسهم، في يوليو الماضي، قبل أن ترفع قيمته إلى 57 يورو في سبتمبر الماضي، بما يجعل القيمة السوقية لها إلى حوالي 11 مليار يورو.

وفي يونيو الماضي، رفضت إدارة “كوفيسترو”، الموجود مقرها في مدينة ليفركوزن الألمانية، عرض “ADNOC”، الأول لانخفاض قيمته للغاية.

كما شككت كوفيسترو في خطط “ADNOC”، بشأن أنشطتها المتخصصة.

موقف كبار المساهمين يتغير بعد زيادة عرض الاستحواذ

وطلب صندوق الاستثمار الألماني “يونيون إنفستمنت”، وهو من أكبر 15 مساهم في “كوفيسترو”، إدارة الشركة بالسماح لشركة “ADNOC”، بالاطلاع التفصيلي على حسابات الشركة عقب تقرير نشرته بلومبرغ، عن اعتزام “ADNOC”، زيادة قيمة عرض الاستحواذ.

وتعتزم “ADNOC“، استثمار 150 مليار دولار لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط، والغاز الطبيعي، والكيماويات.