أدنوك للتوزيع تكشف عن استراتيجية النمو الخمسية الجديدة

كشفت شركة أدنوك للتوزيع الإماراتية، عن استراتيجية النمو الخمسية الجديدة (2024-2028) التي تهدف إلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجالات الطاقة المتعددة والتجزئة والتنقل.

وترتكز استراتيجية أدنوك للتوزيع على توسيع شبكة محطات الخدمة، وزيادة مساهمة قطاع التجزئة لغير الوقود، وتحويل محطاتها إلى وجهات مفضلة للعملاء.

ما هي محاور استراتيجية النمو لدى أدنوك؟

توسيع شبكة محطات الخدمة :

تخطط الشركة لزيادة عدد محطاتها بنسبة 20% ليصل إلى 1,000 محطة بحلول عام 2028.

تخطط الشركة لزيادة عدد محطاتها بنسبة 20% ليصل إلى 1,000 محطة بحلول عام 2028. التركيز على قطاع التجزئة :

تهدف أدنوك للتوزيع إلى زيادة معاملات التجزئة لغير الوقود بنسبة 50% وزيادة عدد متاجر التجزئة بنسبة 25%.

تهدف أدنوك للتوزيع إلى زيادة معاملات التجزئة لغير الوقود بنسبة 50% وزيادة عدد متاجر التجزئة بنسبة 25%. تحويل محطات الخدمة إلى وجهات مفضلة :

تخطط الشركة لتوسيع نطاق حقوق امتياز العلامة التجارية، والتحول إلى مركز متكامل لتقديم خدمات العناية بالسيارات، وإطلاق ابتكارات جديدة، مثل ضمان سلاسة التزود بالوقود من خلال خاصية التعرف على لوحة الترخيص للمركبة.

تخطط الشركة لتوسيع نطاق حقوق امتياز العلامة التجارية، والتحول إلى مركز متكامل لتقديم خدمات العناية بالسيارات، وإطلاق ابتكارات جديدة، مثل ضمان سلاسة التزود بالوقود من خلال خاصية التعرف على لوحة الترخيص للمركبة. الاستثمار في الطاقة المتعددة :

تخطط الشركة لإنشاء ما لا يقل عن 500 نقطة للشحن السريع وفائق السرعة للسيارات الكهربائية.

تخطط الشركة لإنشاء ما لا يقل عن 500 نقطة للشحن السريع وفائق السرعة للسيارات الكهربائية. تحقيق كفاءة تشغيلية :

تهدف أدنوك للتوزيع إلى توفير ما يصل إلى 50 مليون دولار أمريكي في النفقات التشغيلية.

تهدف أدنوك للتوزيع إلى توفير ما يصل إلى 50 مليون دولار أمريكي في النفقات التشغيلية. الاستثمار في النمو :

ستخصص الشركة ما بين 250 إلى 300 مليون دولار سنوياً من النفقات الرأسمالية، مع تخصيص 70% من هذا المبلغ لأغراض النمو.

ستخصص الشركة ما بين 250 إلى 300 مليون دولار سنوياً من النفقات الرأسمالية، مع تخصيص 70% من هذا المبلغ لأغراض النمو. سياسة توزيع الأرباح:

تقترح الشركة توزيع 700 مليون دولار أمريكي سنوياً، أو ما لا يقل عن 75% من صافي الربح، أيهما أعلى.

وقالت الشركة إنها ستركز على تخصيص رأس المال على أعمال غير الوقود ومتاجر التجزئة وخدمات التنقل، وتعزيز عملياتها الدولية، وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل من خلال استحداث مصادر إيرادات جديدة.