الإمارات.. أدنوك تعزز حزمة الفرص التحفيزية للقطاع الصناعي المحلي

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، خلال مشاركتها في منتدى “اصنع في الإمارات”، عن زيادة قيمة حزمة الفرص التحفيزية الموجهة للقطاع الصناعي المحلي لتصل إلى 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار) بحلول عام 2030.

وتهدف هذه الحزمة، التي تتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محليًا، إلى دعم جهود تنويع وتوطين أنشطة الاقتصاد والتصنيع المحلي، وتعزيز دور أدنوك كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي والصناعي والاجتماعي في دولة الإمارات.

وتأتي هذه الخطوة تماشيًا مع تحديث وتوسيع نطاق برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني، والذي يهدف إلى إعادة توجيه 178 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي بحلول عام 2028، بما يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية في الدولة.

وأكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك، على استمرار الشركة في تعزيز دورها المحوري كمحرك للنمو الاقتصادي والاجتماعي والصناعي في دولة الإمارات، مشيرًا إلى النجاحات الكبيرة التي حققها برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني منذ انطلاقه في عام 2018.

وأوضح الجابر أن الشركة حققت هدفها المتمثل في خلق فرص تصنيع محلية بقيمة 70 مليار درهم قبل الموعد المحدد، وأنها تلتزم بتوفير المزيد من فرص التصنيع المحلي لتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة صناعية عالمية.

وأضاف أن زيادة قيمة الحزمة التحفيزية إلى 90 مليار درهم بحلول عام 2030 تهدف إلى دعم جهود تنويع وتوطين الأنشطة الاقتصادية والصناعية، وجذب مستثمرين جدد محليين ودوليين في مجال التصنيع، وخلق فرص عمل للمواطنين، ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاستدامة ودمج التكنولوجيا المتقدمة ضمن سلسلة التوريد الخاصة بالشركة.

يُذكر أن أدنوك نجحت في تحقيق هدفها السابق المتمثل في التصنيع المحلي لمجموعة من المنتجات بقيمة 70 مليار درهم إماراتي قبل حلول عام 2027 المحدد سابقًا، وذلك عقب ترسية الشركة عقدين يتضمنان توريد أنابيب معدنية وصمامات بقيمة 16.8 مليار درهم إماراتي على مصنعين محليين.