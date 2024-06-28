أدنوك تستند إلى ميزانية بـ 150 مليار دولار لعقد أكبر الصفقات في العالم

تسعى شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إلى الاستفادة من ميزانية تبلغ 150 مليار دولار لتصبح واحدة من أنشط عاقدي الصفقات في العالم، كما أوردت وكالة “بلومبيرغ”.

وأخذت شركة “أدنوك” هذا الأسبوع خطوة كبيرة في جهودها العالمية، عبر الإشارة إلى أنها قد ترفع قيمة عرضها المُقدم للاستحواذ على شركة الكيماويات الألمانية “كوفيسترو” إلى نحو 12.5 مليار دولار.

وقد أبرمت “أدنوك” عدداً من الصفقات الأصغر حجماً، إلا أن شراء “كوفيسترو” سيعد أكبر استحواذ دولي تقوم به شركة خليجية، كما أنه يبرز قدرة الشركة الإماراتية على دفع مبالغ طائلة لتحقيق أهدافها الاستثنائية.

كما أن النجاح في إتمام هذه الصفقة سيعزز الثقة في قدرة أبوظبي على إجراء الاستحواذات العابرة للحدود التي تتسم بطابع معقد، كما سيوفر دافعاً للسعي وراء صفقات أكبر، وفق أشخاص على دراية بشركة “أدنوك”.

وتزايد تدفق المصرفيين من جميع أرجاء العالم على أبواب “أدنوك”، بل واقترح عدد منهم اتخاذ خطوة جريئة لعقد صفقة مع شركة النفط العملاقة “بي بي”، كما نقلت “بلومبيرغ” عن أشخاص مطلعين على الأمر.

ورغم أن فكرة الصفقة مع “بي بي” لم تنفذ قط، ما تزال “أدنوك” من بين أشد الشركات نشاطاً في البحث عن صفقات الطاقة، وفق هؤلاء الأشخاص.