أدنوك تستحوذ على 24,9% من “أو إم في” النمساوية

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” اليوم أنها أنهت رسمياً عملية الاستحواذ على حصة 24.9% من شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) في شركة “أو إم في“، المجموعة العالمية للطاقة والكيماويات، والتي يقع مقرها الرئيسي والمدرجة في فيينا، النمسا. وتساهم هذه الصفقة في تسريع تنفيذ استراتيجية أدنوك العالمية للنمو في مجال الكيماويات، وتعزز مكانتها كشريك مسؤول وطويل الأمد ومستثمر موجه نحو النمو.

وبعد إتمام الصفقة بنجاح، أدنوك حصة 24.9% في شركة “أو إم في” ، في حين تمتلك شركة ” أوباغ” (ÖBAG)، وهي شركة قابضة نمساوية مستقلة، حصة 31.5%.

ومن خلال هذا الاستثمار الاستراتيجي في “أو إم في”، زادت أدنوك حصصها في كل من شركة “بورياليس” وشركة “بروج”، مما عزز وجودها في قطاع الكيماويات، وتمكين التآزر وفتح فرص نمو كبيرة عبر محفظتها الأوسع من الكيماويات، لا سيما في “بروج”.

وتعتزم “أدنوك” ترشيح ممثلين اثنين لعضوية المجلس الإشرافي لشركة “أو إم في” في الوقت المناسب، بما يتماشى مع عمليات الحوكمة في “أو إم في”.