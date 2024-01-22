أدنوك تستثمر 84.4 مليار درهم في مشاريع خفض الانبعاثات

اعتمد مجلس إدارة شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” زيادة المبلغ المخصص للاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات والحلول والتقنيات منخفضة الكربون، ليصل إلى 84.4 مليار درهم، خلال السنوات الخمس القادمة.

وتهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز جهود “أدنوك” في خفض انبعاثات أعمالها والشركات المتعاملة معها، ودعم النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات.

وتشمل مجالات الاستثمار تطوير وتنمية أعمال الشركة محلياً ودولياً في مجال إدارة الكربون، وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية في مجال التكنولوجيات الحديثة الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.

كما تستهدف الاستثمارات دعم مبادرة “اصنع في الإمارات” عبر تشجيع التصنيع المحلي للمنتجات الصناعية الأساسية ضمن سلسلة التوريد لأعمال ونشاطات الشركة.

وأكدت “أدنوك” التزامها بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، من خلال خفض كثافة انبعاثاتها الكربونية من عملياتها بنسبة 25% بحلول عام 2030.

وفي عام 2022، حققت الشركة أداءً متميزاً في مجال خفض الانبعاثات، حيث كانت من بين منتجي النفط والغاز الأقل من حيث كثافة الانبعاثات من عملياتها في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج على مستوى العالم.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”: “تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة، تواصل أدنوك جهودها الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام، والحدّ من الانبعاثات، وضمان مواكبة أعمالها للمستقبل. وكونها مورداً رائداً وموثوقاً للطاقة، تلتزم أدنوك بالإسهام في بناء مستقبل منخفض الكربون، وتحقيق انتقال منظّم وعادل ومنطقي ومسؤول في قطاع الطاقة”.

وأضاف الجابر: “إن إعطاء الأولوية للاستمرار في تنفيذ النقلة النوعية لتطوير أدنوك وتحديثها والاستمرار في بناء الشراكات الإستراتيجية واستكشاف فرص النمو الدولي، يؤكد مكانة الشركة وقدرتها على تحقيق قيمة إضافية ونمو عملياتها ضمن مساعينا لخفض انبعاثات منظومة الطاقة الحالية، والاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة المستقبلية وتوفير إمدادات آمنة ومستدامة من الطاقة للإسهام في تلبية الطلب العالمي المتنامي عليها. وتعزز جهود أدنوك في هذه المجالات مسارها نحو تحقيق طموح الحياد المناخي، ودورها محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي والصناعي في دولة الإمارات”.

وفيما يلي أبرز ملامح استثمارات “أدنوك” في خفض الانبعاثات:

زيادة المبلغ المخصص للاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات والحلول والتقنيات منخفضة الكربون إلى 84.4 مليار درهم خلال السنوات الخمس القادمة.

تطوير وتنمية أعمال الشركة محلياً ودولياً في مجال إدارة الكربون.

تعزيز التعاون مع الشركات العالمية في مجال التكنولوجيات الحديثة الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.

دعم مبادرة “اصنع في الإمارات” عبر تشجيع التصنيع المحلي للمنتجات الصناعية الأساسية.

خفض كثافة انبعاثاتها الكربونية من عملياتها بنسبة 25% بحلول عام 2030.

تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.