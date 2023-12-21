أدنوك تزيد عرضها لشراء كوفيسترو الألمانية إلى 12.4 مليار دولار

رفعت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” عرضها للاستحواذ على شركة الكيماويات الألمانية “كوفيسترو” إلى 12.4 مليار دولار، وعرضت امتيازات لتمهيد الطريق لبدء إجراءات العناية الواجبة التفصيلية، كما نقلت وكالة “بلومبيرغ” عن مصادر مطلعة.

وقدمت أدنوك المملوكة للدولة عرضاً جديداً بنحو 60 يورو للسهم، حيث تقدر قيمة كوفيسترو بنحو 11.3 مليار يورو (12.4 مليار دولار)، وفقاً للمصادر.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات خاصة، إن “أدنوك” تعهدت أيضاً بضمانات وظيفية لعدة سنوات بالإضافة إلى استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار بعد إتمام الصفقة.

وأشارت المصادر نفسها إلى إن شركة “كوفيسترو” تدرس العرض الجديد. ورفض ممثل لشركة “أدنوك” التعليق. وأشار متحدث باسم “كوفيسترو” إلى بيان صدر في أوائل سبتمبر/أيلول قال فيه إن الشركة تجري مناقشات مفتوحة مع “أدنوك”، وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وذكرت وكالة “بلومبيرغ نيوز” يوم الثلاثاء أن شركة الطاقة العملاقة في الشرق الأوسط تعمل على مثل هذه الخطوة التي من شأنها إرضاء بعض المساهمين في “كوفيسترو” على الأقل.

ودعت “يونيون انفستمنت”، وهي شركة إدارة صناديق ألمانية من بين أكبر 15 مستثمراً في “كوفيسترو”، يوم الثلاثاء إدارة الشركة إلى منح “أدنوك” حق الوصول إلى العناية الواجبة بعد تقرير “بلومبيرغ” عن خطط لتحسين العرض المحتمل.

وقال آرني راوتنبرغ، مدير الصندوق في “يونيون انفستمنت”، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: “من وجهة نظرنا، فإن مثل هذا العرض يلبي الشرط الأساسي لكي يدخل مجلس الإدارة في مفاوضات استحواذ متعمقة”.