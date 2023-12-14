أدنوك تبحث شراء شركة كيماويات هولندية بـ 4.8 مليار دولار

نقلت وكالة “بلومبيرغ” عن مصادر مطلعة قولها إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تبحث استحواذاً محتملاً على شركة إنتاج الكيماويات الأوروبية “أو سي آي. إن في” OCI NV، المدعومة من الملياردير المصري ناصف ساويرس، بهدف التوسع إلى ما هو أبعد من النفط الخام.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات خاصة، إن شركة “أو سي آي” الهولندية وشركة “أدنوك” المملوكة للدولة تعملان مع مستشارين وأجرتا محادثات أولية حول صفقة محتملة. وانخفضت أسهم شركة “أو سي آي” بنسبة 38% في تداولات أمستردام هذا العام، مما أعطى الشركة قيمة سوقية تبلغ حوالي 4.4 مليار يورو (4.8 مليار دولار).

وقال بعض الأشخاص إن المداولات مستمرة، وليس هناك من يقين بأنها ستؤدي إلى صفقة. كما أن “أدنوك” قد تختار الاستحواذ على أصول كبيرة من شركة “أو سي آي” بدلاً من الاستحواذ على الشركة بأكملها.

وقالت المصادر إن شركة “أو سي آي” تقوم بتقييم مجموعة من الخيارات بما في ذلك التصرف في الأصول كجزء من مراجعة استراتيجية ويمكنها أيضاً التعامل مع مختلف مقدمي العروض.

التصرف في الأصول

وقالت المصادر إن الشركة الهولندية تعمل مع مستشارين لقياس مدى اهتمام المشتري بوحدة مغذيات المحاصيل الأمريكية، وهي شركة أيوا للأسمدة. وتسعى للحصول على أكثر من 3 مليارات دولار للوحدة، التي تصنع الأسمدة النيتروجينية مثل نترات الأمونيوم واليوريا، وفقاً للمصادر.

ورفض متحدث باسم “أدنوك” التعليق. وذكرت “أو سي آي” في بيان أنها تجري مناقشات مستمرة مع “العديد من المشترين المحتملين لبعض أصول النيتروجين الخاصة بها”.

لم يرد ممثلو “أو سي آي” على استفسارات متعددة حول الاهتمام المحتمل بالاستحواذ.

وكانت “أو سي آي” قد ذكرت في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي أنها عينت مستشارين لاستكشاف فرص تسييل الأصول في محاولة لتقليل خصم الشركة القابضة. وقالت في ذلك الوقت إنها تجري “مناقشات نشطة” حول “مقترحات القيمة الجذابة”.

وأعلنت الشركة في شهر آذار / مارس أنها ستجري مراجعة استراتيجية بعد أن حثها أحد أكبر المساهمين، المستثمر الناشط جيف أوبين، على النظر في بيع الأصول لفتح القيمة. وقالت الشركة أيضاً إنها تدرس الشرق الأوسط والولايات المتحدة كأماكن بديلة محتملة للإدراج، حيث تسعى إلى تهدئة مخاوف المساهمين بشأن سعر سهمها.