“أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية” يطلق مشروعات بقيمة 66 مليار درهم

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي نحو 144 مشروعاً للتنفيذ خلال عام 2024 بميزانية تصل إلى نحو 66 مليار درهم. وفقا لما أعلنه مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية.

وتشمل المشروعات التي تأتي في نطاق مبادرة متعددة الأوجه لتعزيز حياة المواطنين، قطاعات الإسكان، والتعليم، وجودة الحياة، والسياحة، ورأس المال البشري، والموارد الطبيعية، وغيرها من القطاعات في أبوظبي.

ووفقا لما أوضحه مكتب أبوظبي الإعلامي فإن المبادرة ستخصص ما يصل إلى 59 مليار درهم للمشروعات التي سيتم تنفيذها في قطاع الإسكان والمرافق العامة، وذلك بهدف تطوير مجمَّعات سكنية حديثة.

كما خصصت المبادرة نحو 4 مليارات درهم لصالح المشروعات التي سيتم تنفيذها في قطاع التعليم ورأس المال البشري.

وبحسب بيان مكتب أبو ظبي الإعلامي اليوم الإثنين، فإن مشروعات قطاع السياحة ستحظى بنحو 1.1 مليار درهم، فيما سيتم تخصيص ما يصل إلى 50 مليون درهم لمشروعات دعم الموارد الطبيعية في أبوظبي.

ويستهدف مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، تطوير 13 ألف وحدة سكنية في جميع أنحاء أبوظبي، ما يعكس الحرص على تسهيل تخصيص الوحدات السكنية لصالح المستفيدين من خدمات الإسكان الحكومي، مع تقليل أوقات الانتظار، بالإضافة إلى زيادة الكفاءة في تقديم حلول الإسكان.

وإلى جانب تطوير البنية التحتية، فإن المبادرة تستهدف أيضا تعزيز الروابط الاجتماعية من خلال تطوير المرافق الاجتماعية والترفيهية، بما في ذلك المساجد والمراكز الرياضية والمجتمعية والمتاجر ومراكز الشرطة والدفاع المدني، بالإضافة إلى ممرات المشي، ومسارات الدراجات، والملاعب، وغيرها من المرافق الترفيهية القادرة على إيجاد مجتمع صحي.

وتمتد مشروعات المبادرة إلى قطاع النقل، بالإضافة إلى تخصيص جزء من الاستثمارات لقطاعَي التدريب والتعليم المهني، من خلال تنفيذ مشروعات إضافية لدعم التعلُّم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية رأس المال البشري، بالإضافة إلى التجديد والتوسُّع في المدارس ومراكز التدريب.

أما مشروعات قطاع السياحة فتركز على الاحتفاظ بالنسيج التراثي الغني الذي يبرز الهُوية الإماراتية والاحتفاء به من خلال إنشاء وصيانة العديد من الوجهات والمباني الثقافية في جميع مناطق الإمارة.

فيما تحرص مشروعات قطاع الموارد الطبيعية على تعزيز الأمن الغذائي في أبوظبي، وتلبية الاحتياجات التجارية والاستهلاكية في السوق، من خلال الاستثمار في مزارع تربية الأحياء المائية، ويشمل ذلك تربية أنواع الأسماك والمحاريات وغيرها.

وتمثِّل الخطة خطوة رائدة نحو مستقبل أكثر استدامة وتؤكِّد الالتزام بتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين جودة حياة المجتمع، والحفاظ على البيئة.