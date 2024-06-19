فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inاستثمارآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإمارات

“أبوظبي كاتاليست بارتنرز” تستثمر في “هافيلي إنفستمنتس” الأمريكية

تم تأسيس “أبوظبي كاتاليست بارتنرز” في شهر نيسان / أبريل 2019 برأسمال مليار دولار.

فريق التحرير by فريق التحرير

أبرمت “أبوظبي كاتاليست بارتنرز”، المشروع المشترك بين “مبادلة للاستثمار” و”ألفا ويف غلوبال”، شراكة مع “هافيلي إنفستمنتس” الأمريكية، للاستثمار في استراتيجية برمجياتها، وفق بيان صدر من “هافيلي” اليوم الأربعاء، لم يوضح قيمة الصفقة.

وفي إطار هذه الشراكة، ستفتتح شركة الملكية الخاصة، التي تركز على التكنولوجيا والمتخصصة في برامج المؤسسات والألعاب، أول مقر لها خارج أمريكا الشمالية في سوق أبوظبي العالمي، وسيضم المقر فريقاً من محترفي الاستثمار في البرامج والألعاب والإدارة في أبوظبي.

وقالت فاطمة النعيمي من “أبوظبي كاتاليست بارتنرز”: “يسرنا بدء شراكتنا مع هافيلي باستثمار في استراتيجية برامج الشركات.. قطاع برامج المؤسسات هو صناعة عالمية يقارب حجمها تريليون دولار، وتنمو بمعدل 4 أضعاف نمو الناتج المحلي الإجمالي”.

وتم تأسيس “أبوظبي كاتاليست بارتنرز” في شهر نيسان / أبريل 2019 برأسمال مليار دولار.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...