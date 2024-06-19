“أبوظبي كاتاليست بارتنرز” تستثمر في “هافيلي إنفستمنتس” الأمريكية

أبرمت “أبوظبي كاتاليست بارتنرز”، المشروع المشترك بين “مبادلة للاستثمار” و”ألفا ويف غلوبال”، شراكة مع “هافيلي إنفستمنتس” الأمريكية، للاستثمار في استراتيجية برمجياتها، وفق بيان صدر من “هافيلي” اليوم الأربعاء، لم يوضح قيمة الصفقة.

وفي إطار هذه الشراكة، ستفتتح شركة الملكية الخاصة، التي تركز على التكنولوجيا والمتخصصة في برامج المؤسسات والألعاب، أول مقر لها خارج أمريكا الشمالية في سوق أبوظبي العالمي، وسيضم المقر فريقاً من محترفي الاستثمار في البرامج والألعاب والإدارة في أبوظبي.

وقالت فاطمة النعيمي من “أبوظبي كاتاليست بارتنرز”: “يسرنا بدء شراكتنا مع هافيلي باستثمار في استراتيجية برامج الشركات.. قطاع برامج المؤسسات هو صناعة عالمية يقارب حجمها تريليون دولار، وتنمو بمعدل 4 أضعاف نمو الناتج المحلي الإجمالي”.

وتم تأسيس “أبوظبي كاتاليست بارتنرز” في شهر نيسان / أبريل 2019 برأسمال مليار دولار.